Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid y Álvaro Arbeloa toma el mando en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid ha tomado una de las decisiones más inesperadas y drásticas de los últimos años: Xabi Alonso ya no es el entrenador del primer equipo. Apenas siete meses después de su llegada como sucesor de Carlo Ancelotti, con un contrato inicial hasta 2028, el club blanco anunció este lunes, de mutuo acuerdo con el técnico tolosarra, el fin de su etapa en el Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso en su llegada al Real Madrid / Pedro Castillo Ampliar

El comunicado oficial del Real Madrid fue claro y emotivo: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del club y ha representado en todo momento los valores de nuestra institución. El Real Madrid siempre será su casa”. Sin embargo, los números hablan por sí solos: 34 partidos dirigidos, 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas, efectividad del 74%, pero sin títulos en el horizonte y con la dolorosa derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) como gota que colmó el vaso.

La salida de Xabi Alonso deja un sabor agridulce. El exjugador que conquistó Champions League, Mundial y Eurocopas como futbolista regresó para intentar imponer su sello de juego vistoso y ganador, el mismo que brilló en el Bayer Leverkusen, pero la irregularidad en LaLiga, la eliminación prematura en competiciones europeas y la incapacidad de competirle de tú a tú al Barcelona en los momentos clave sellaron un ciclo que prometía ser histórico y terminó siendo efímero.

Comunicado Real Madrid Ampliar

¿Quién es el nuevo Director Técnico del Real Madrid?

En una jugada que huele a apuesta por la casa y la cantera, el relevo ya está decidido: Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del Real Madrid. El excarrilero derecho, leyenda madridista con 238 partidos oficiales entre 2009 y 2016, dos Champions League, una Liga, Mundial y dos Eurocopas con España, llega para asumir el banquillo más exigente del mundo.

Arbeloa arriba con el respaldo de su trayectoria en La Fábrica: títulos con Infantil, Cadete y Juvenil A (incluido un triplete en 2022-23), y un conocimiento profundo de la metodología y los valores del club. Es un técnico formado íntegramente en Valdebebas, un “hijo pródigo” que representa continuidad, identidad y cero riesgo de choque cultural. La directiva, encabezada por Florentino Pérez, parece apostar por alguien que conoce cada rincón del vestuario y que no necesitará tiempo de adaptación.

