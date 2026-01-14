Real Madrid queda eliminado por el Albacete en la Copa del Rey

Fracaso para el Real Madrid, queda eliminado en las primeras rondas de la Copa del Rey. El equipo blanco terminó siendo eliminado ante el Albacete en los octavos de final de la copa más importante de España. En esta cuestión los merengues terminaron por hilar el mayor fracaso de la temporada a menos de 72 horas de que dieron a conocer la noticia de que Xabi Alonso no continuará en la institución.

Albacete vs Real Madrid en la Copa del Rey / Denis Doyle Ampliar

Los merengues empezaron perdiendo en la primera parte del partido, con un tanto de Villar al minuto 42, aunque los ahora dirigidos por Álvaro Arbeloa lo igualaron con Franco Mastantuono. La alegría le duró poco a los blancos, ya que en el 82, Jefté volvió a imponer la victoria parcial para los locales.

Como es costumbre, el Real Madrid termina por aparecer en los últimos minutos y Gonzálo García le daba esperanza a los merengues con el empate a dos tantos. En el agregado, el héroe y figura del compromiso, Jefté, ponía el doblete que le da el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Lorenzo y Vinicius Jr. / Antonio Villalba Ampliar

Lo increíble del asunto es que la escuadra de Albacete, por ahora en la segunda división de España, no le ha ido nada bien y están en riesgo de perder la categoría, ubicándose en el lugar 17 a un punto de tomar el sitio del Huesca.

