Chivas vs Querétaro: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 3 del Clausura 2026 Liga MX / Agustin Cuevas

El Estadio Akron se prepara para vibrar este sábado con uno de los duelos más esperados de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX: Chivas recibe a Querétaro en un choque donde el Rebaño Sagrado llega como uno de los líderes invictos y con portería en cero.

Armando González / Agustin Cuevas Ampliar

El Guadalajara ha iniciado el torneo con pie derecho y autoridad. Dos victorias en igual número de partidos, seis puntos, tres goles a favor y, lo más importante para la afición, cero goles recibidos. Esa solidez defensiva, combinada con el empuje ofensivo que ha mostrado en casa, convierte al Akron en un fortín complicado para cualquier rival. Históricamente, Chivas mantiene un dominio claro ante los Gallos Blancos cuando juega como local: victorias contundentes y pocos sustos en los últimos enfrentamientos directos en Zapopan.

Por su parte, Querétaro llega en busca de su primera victoria del certamen. Los emplumados han tenido un arranque irregular, con dificultades para cerrar partidos y generar peligro constante en zona de definición. Visitar el Estadio Akronrepresenta un reto mayúsculo, pero también una oportunidad para dar un golpe de autoridad temprano en el torneo y escalar posiciones antes del primer parón.

Querétaro vs Chivas / Agustin Cuevas Ampliar

Así que, la portería en cero de Chivas, la defensa que ha sido impenetrable hasta ahora, cualquier error podría romper esa racha y darle vida a un Querétaro que necesita puntos con urgencia. Sin embargo, la afición rojiblanca suele ser un jugador más en el Akron. El apoyo constante puede inclinar la balanza en momentos clave.

Finalmente, Chivas tiene la oportunidad de afianzarse en la cima o al menos en el liderato compartido con Toluca, ambos con 6 puntos de momento, y enviar un mensaje claro: este Rebaño viene por todo en el Clausura 2026. Querétaro, en cambio, necesita romper su mala racha como visitante para no complicarse desde temprano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: dónde ver todos los partidos en México, precios del Pase Mundial 2026 y cómo contratar ViX Premium

CHIVAS VS QUERÉTARO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER