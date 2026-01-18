Senegal vs Marruecos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final de la Copa Africana

Todo está listo para la gran final de la Copa Africana de Naciones que enfrentará a la selección de Marruecos, anfitriona del torneo, ante el combinado de Senegal. Este cotejo medirá a las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA, por lo que será un auténtico duelo de titanes entre los equipos más poderosos del continente africano.

Por un lado, la escuadra marroquí ha hecho un torneo prácticamente perfecto. Con una marca de cinco victorias y apenas un empate es como llegó hasta la gran final de la Copa Africana de Naciones, en donde buscará levantar el título 50 años después. La última vez que la selección de Marruecos se plantó en el partido por el título fue hace 22 años, cuando en aquella ocasión fue superada por el anfitrión, Túnez.

En cuanto a los resultados deportivos del presente certamen, Comoros, Zambia, Tanzania, Camerún y Nigeria fueron los adversarios a los que superaron y la única selección que logró rascarle un punto en la fase de grupos fue Mali. Por su parte, en el plano individual, Brahim Díaz es el máximo goleador del torneo con cinco anotaciones y le sigue Ayoub El Kaabi como el segundo mejor romperredes del combinado dirigido por el ex futbolista Walid Regragui.

Del otro lado se encuentra la selección de Senegal, que también ha hecho un torneo impecable. Cinco triunfos y un empate son los números con los que llegó a la final, en donde buscará arrebatarle el título al combinado marroquí. El cuadro senegalés venció a Botswana, Benin, Sudán, Mali y Egipto, y solamente la República Democrática del Congofue capaz de sacarle un empate en la primera fase del certamen.

A pesar de que llega a la final, en el papel, como la víctima, la realidad es que también lo hace con mucha menor presión de campeonar, ya que apenas en la edición 2021 de la Copa Africana de Naciones levantó el título continental venciendo al seleccionado egipcio.

Con este presente es como Marruecos y Senegal se medirán en la gran final de la Copa Africana de Naciones este domingo en punto de la 1 de la tarde, en donde una de las dos selecciones se alzará como la mejor del continente africano.

SENEGAL VS MARRUECOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER