Suspensión de visas para 75 países: cómo afecta a los aficionados del Mundial 2026 en Estados Unidos

La reciente suspensión del procesamiento de visas de inmigrante anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para 75 países, efectiva a partir del 21 de enero de 2026, ha generado preocupación entre los aficionados al fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Esta medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca revisar procedimientos migratoriospara evitar que nuevos residentes permanentes se conviertan en una carga pública. Sin embargo, no afecta directamente a las visas de no inmigrante como las de turista B1/B2, ya que son las que la mayoría de los aficionados necesitan para asistir temporalmente al torneo.

De los 75 países en la lista de suspensión de visas inmigrantes, varios ya tienen selecciones clasificadas al Mundial 2026 o en proceso de repechaje. Entre ellos destacan:

Brasil

Colombia

Uruguay

Marruecos

Senegal

Costa de Marfil

Ghana

Egipto

Túnez

Irán

Haití

Jordania

Argelia

Cabo Verde

Uzbekistán

Otros en repechaje o con posibilidades incluyen: Albania, Bosnia y Herzegovina, Jamaica, Kosovo, Macedonia del Norte, Irak y la República Democrática del Congo.

En la mayoría de estos casos, la suspensión solo aplica a visas de residencia permanente, por lo que los aficionadosaún pueden tramitar visas de turista. Sin embargo, la alta demanda esperada por el Mundial 2026 podría saturar los consulados, generando demoras importantes en citas y aprobaciones.

¿Qué aficionados podrían perderse el Mundial 2026 al no poder viajar a Estados Unidos?

En casos de mayor preocupación existen restricciones adicionales y más estrictas no relacionadas directamente con esta suspensión de visas inmigrantes, que sí podrían impedir o complicar severamente la entrada de aficionados a Estados Unidos:

Irán y Haití : Sujetos a prohibiciones de viaje completos por razones de seguridad nacional , con pocas excepciones (que cubren jugadores , cuerpo técnico y familiares directos , pero no al público general ).

y : Sujetos a prohibiciones de completos por razones de , con pocas excepciones (que cubren , y , pero no al ). Senegal y Costa de Marfil: Restricciones parciales o limitaciones significativas en visas, lo que reduce drásticamente las posibilidades para sus hinchas.

Para el resto, la entrada sigue siendo posible con visa de turista aprobada, aunque requiere planificación anticipada.

Medidas de apoyo para aficionados y no perderse el Mundial 2026

Para mitigar el impacto, FIFA y el Departamento de Estado lanzaron el FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System), un mecanismo que prioriza citas consulares para quienes ya compraron boletos para partidos en Estados Unidos. Se recomienda:

Solicitarlo lo antes posible a través del sitio oficial de FIFA y del Departamento de Estado .

y del . Iniciar trámites de visa con meses de antelación (idealmente ya).

con meses de antelación (idealmente ya). Recordar que tener boleto no garantiza la visa ni la entrada; la decisión final es consular.

Finalmente, aunque titulares sensacionalistas hablan de "aficionados afectados por suspensión de visa americana“, la realidad es más matizada: la medida principal no bloquea el turismo ni la asistencia al Mundial, pero sí genera incertidumbre, posibles demoras y saturación en procesos consulares. Los casos más graves se limitan principalmente a aficionados de Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil, donde las restricciones son más amplias.

