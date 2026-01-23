América cierra acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga para el Clausura 2026

El América está a punto de dar un golpe bomba en el mercado de fichajes invernal para el Clausura 2026. El finiquito azulcrema busca corregir su mal arranque del Clausura 2026 y lo podría hacer con la llegada de su nuevo elemento: Raphael Veiga.

Raphael Veiga / Alexandre Schneider Ampliar

Las Águilas del América y Palmeiras han llegado a un acuerdo por el mediocampista ofensivo Raphael Veiga.El formato sería un préstamo por un año, con opción de compra obligatoria o condicionada a objetivos de rendimiento, por un monto total cercano a los 10 millones de dólares. El América cubriría la totalidad del salario del jugador, que ronda los 2.7 millones de dólares anuales, lo que lo colocaría entre los mejor pagados del plantel.

Veiga, de 30 años, es uno de los futbolistas más determinantes del Palmeiras en los últimos años: creativo, con gran pegada de media distancia, visión de juego y capacidad para generar peligro constante. Su llegada respondería directamente a la petición del técnico André Jardine, quien busca un elemento de calidad mundial para potenciar el ataque azulcrema, especialmente en una zona donde el equipo ha mostrado ciertas inconsistencias.

Las negociaciones avanzaron rápidamente en las últimas horas, con reportes desde Brasil confirmando que ambas partes ya alinearon los términos principales. Sin embargo, resta resolver un detalle clave: liberar una plaza de extranjero con la posible salida de jugadores como Víctor Dávila o José Zúñiga para que el brasileño pueda ser registrado y anunciado oficialmente.

Palmeiras vs Criciuma / Ricardo Moreira Ampliar

Este movimiento representaría una de las incorporaciones más ambiciosas del América en los últimos mercados, demostrando la intención de la directiva por seguir dominando en la Liga MX y competir con fuerza en la Concachampions. El nombre de Raphael Veiga ya genera ilusión entre la afición americanista, que ve en él al perfil ideal para desequilibrar partidos grandes.

Por ahora, no hay comunicado oficial del Club América, pero todo apunta a que en las próximas horas podría llegar la confirmación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Carlos Hermosillo destroza al América por su mal arranque en el Clausura 2026