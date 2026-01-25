América vs Necaxa cambia de horario por concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México / Hector Vivas

La Ciudad de México se prepara para un sábado 31 de enero movido, pero no precisamente por el futbol. El Club América, que tenía programado recibir a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas, confirmó oficialmente el cambio de horario: el partido se disputará ahora a las 16:00 horas.

América vs Necaxa / Hector Vivas Ampliar

La razón no es táctica, ni climatológica, ni siquiera un capricho de la Liga MX. Es mucho debido a que el mismo día se llevará a cabo el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México, programado para las 20:00 horas, lo que habría generado un empalme logístico imposible en la zona de Nochebuena y alrededores.

Tráfico colapsado, cierre de calles, miles de fans intentando llegar a ambos eventos al mismo tiempo y por supuesto, la seguridad tanto de los asistentes al show como de los aficionados azulcremas y rayos habría sido un dolor de cabeza monumental. Ante este dilema de proporciones épicas, la directiva americanista optó por lo más sensato: adelantar el pitazo inicial varias horas para que los dos eventos puedan coexistir sin pisarse.

América vs Necaxa en el Ciudad de los Deportes / Hector Vivas Ampliar

Ahora, las Águilas tendrán que ajustar su preparación para un partido vespertino, mientras Necaxa llega con la misma intensidad de siempre a uno de los duelos más atractivos de la fecha cuatro, en el que ambas escuadras buscarán escalar en la tabla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ruso Brailovsky y Claudia García protagonizan polémica en transmisión en vivo