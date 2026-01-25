América vs Necaxa cambia de horario por concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México
El América vs Necaxa adelantó su horario en el Estadio Ciudad de los Deportes por el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México. Te contamos los detalles.
La Ciudad de México se prepara para un sábado 31 de enero movido, pero no precisamente por el futbol. El Club América, que tenía programado recibir a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas, confirmó oficialmente el cambio de horario: el partido se disputará ahora a las 16:00 horas.
La razón no es táctica, ni climatológica, ni siquiera un capricho de la Liga MX. Es mucho debido a que el mismo día se llevará a cabo el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México, programado para las 20:00 horas, lo que habría generado un empalme logístico imposible en la zona de Nochebuena y alrededores.
Tráfico colapsado, cierre de calles, miles de fans intentando llegar a ambos eventos al mismo tiempo y por supuesto, la seguridad tanto de los asistentes al show como de los aficionados azulcremas y rayos habría sido un dolor de cabeza monumental. Ante este dilema de proporciones épicas, la directiva americanista optó por lo más sensato: adelantar el pitazo inicial varias horas para que los dos eventos puedan coexistir sin pisarse.
Ahora, las Águilas tendrán que ajustar su preparación para un partido vespertino, mientras Necaxa llega con la misma intensidad de siempre a uno de los duelos más atractivos de la fecha cuatro, en el que ambas escuadras buscarán escalar en la tabla.
