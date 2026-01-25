;

  • 26 ENE 2026, Actualizado 00:17

América vs Necaxa cambia de horario por concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México

El América vs Necaxa adelantó su horario en el Estadio Ciudad de los Deportes por el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México. Te contamos los detalles.

América vs Necaxa cambia de horario por concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México

América vs Necaxa cambia de horario por concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México / Hector Vivas

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

La Ciudad de México se prepara para un sábado 31 de enero movido, pero no precisamente por el futbol. El Club América, que tenía programado recibir a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas, confirmó oficialmente el cambio de horario: el partido se disputará ahora a las 16:00 horas.

América vs Necaxa / Hector Vivas

La razón no es táctica, ni climatológica, ni siquiera un capricho de la Liga MX. Es mucho debido a que el mismo día se llevará a cabo el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México, programado para las 20:00 horas, lo que habría generado un empalme logístico imposible en la zona de Nochebuena y alrededores.

Tráfico colapsado, cierre de calles, miles de fans intentando llegar a ambos eventos al mismo tiempo y por supuesto, la seguridad tanto de los asistentes al show como de los aficionados azulcremas y rayos habría sido un dolor de cabeza monumental. Ante este dilema de proporciones épicas, la directiva americanista optó por lo más sensato: adelantar el pitazo inicial varias horas para que los dos eventos puedan coexistir sin pisarse.

América vs Necaxa en el Ciudad de los Deportes / Hector Vivas

Ahora, las Águilas tendrán que ajustar su preparación para un partido vespertino, mientras Necaxa llega con la misma intensidad de siempre a uno de los duelos más atractivos de la fecha cuatro, en el que ambas escuadras buscarán escalar en la tabla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ruso Brailovsky y Claudia García protagonizan polémica en transmisión en vivo

El siguiente artículo se está cargando

W Deportes
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad