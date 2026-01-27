Israel Reyes es baja en América: se perderá el duelo ante Necaxa y agrava la crisis en el Clausura 2026 / Luiza Moraes - FIFA

Este martes el Club América confirmó lo que ya se temía: Israel Reyes será baja por lesión muscular en la zona abdominal (oblicuo externo y serrato anterior derechos), tras el percance sufrido en el amistoso de la Selección Mexicana ante Bolivia. El parte médico oficial no establece un tiempo fijo de recuperación, solo indica que dependerá de su evolución, pero lo cierto es que el defensor se perderá al menos el duelo clave de la Jornada 4 ante Necaxa y su ausencia se suma a una lista de problemas que ya parece interminable en Coapa.

Israel Reyes / Steph Chambers Ampliar

Reyes no es cualquier pieza. El lateral ha sido uno de los elementos más consistentes en la zaga del Club América en los últimos torneos, aportando salida por derecha, solidez defensiva y hasta llegada al área rival. Su salida en camilla al minuto 32 contra Bolivia ya había encendido las alarmas, y ahora el diagnóstico oficial las convierte en realidad. En un plantel que ya arrastra ausencias importantes como las de Henry Martín, Alejandro Zendejas y Erick ‘Chiquito’ Sánchez, quienes están en diferentes etapas de recuperación, ahora perder a un titular indiscutible en la recta inicial del Clausura 2026 es un golpe duro.

Y es que el contexto no puede ser más adverso. Las Águilas del América atraviesan su peor arranque en la era de torneos cortos: cero goles en los primeros tres partidos, un punto en la tabla y la nada envidiable marca de haber firmado el inicio más pobre desde hace décadas. La crisis goleadora es evidente, pero también lo es la fragilidad defensiva cuando faltan piezas clave. André Jardine, que llegó con el cartel de técnico ganador, ve cómo la presión aumenta jornada tras jornada mientras la directiva evalúa si el mercado de refuerzos invernal puede ofrecer soluciones reales.

Israel Reyes jugando con la Selección Mexicana / Icon Sportswire Ampliar

La baja de Israel Reyes no es solo un tema médico; es sintomático de un momento delicado. Los amistosos fuera de Fecha FIFA, pensados para preparación rumbo al Mundial 2026, terminaron costándole caro al América: un lesionado más en una zona que ya requiere rotación y confianza. Ramón Juárez podría ser el relevo natural por derecha, pero la pregunta es si el equipo tiene la profundidad suficiente para sostener el ritmo sin resentirse.

El próximo sábado ante Necaxa, un rival que históricamente ha complicado al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, se presenta como una prueba de fuego. Ganar es casi una obligación para cortar la mala racha y empezar a revertir una narrativa que, por ahora, habla más de crisis que de campeón defensor. En Coapa saben que las lesiones llegan en el peor momento, pero también que las excusas duran poco cuando se trata del equipo más ganador de México.

