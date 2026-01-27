Mikel Arriola confirma que Club América regresará al Estadio Azteca en el Clausura 2026

El Estadio Azteca está cada vez más cerca de recibir de nuevo a sus inquilinos históricos. Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó este martes que el Club América ya presentó formalmente su solicitud para regresar al Coloso de Santa Úrsula durante el Clausura 2026, específicamente a partir de abril.

“El reporte del Azteca va en tiempo y forma. Lo ha solicitado el club; si eso se puede en términos físicos, así será. América es el único que lo ha pedido hasta el momento. Cruz Azul podría hacerlo, pero al momento no lo ha hecho”, comentó Mikel Arriola.

Esta noticia acelera el regreso de las Águilas a su casa emblemática tras casi dos años de exilio por las remodelaciones rumbo al Mundial 2026. Recordemos que el inmueble reabrirá oficialmente el 28 de marzo de 2026 con el amistoso México vs. Portugal, y tras ese evento y la entrega a la FIFA en mayo, el América busca aprovechar la ventana disponible para disputar los últimos partidos de fase regular y, de clasificar, parte de la Liguilla en el renovado coloso.

La fecha más mencionada en reportes previos apunta al sábado 11 de abril de 2026, Jornada 14 del Clausura, cuando las Águilas recibirían a Cruz Azul en el Clásico Joven, precisamente el mismo rival del último partido oficial en el Azteca antes del cierre por obras que fue en la gran final del Clausura 2024. Ese duelo sería el detonante perfecto para el reencuentro: un estadio moderno, con nueva tecnología, butacas y atmósfera, listo para vibrar con más de 80 mil azulcremas.

El regreso sería breve pero intenso: América podría jugar hasta tres partidos de liga regular en el Azteca (vs. Cruz Azul, Toluca y Atlas), más posibles duelos de Liguilla o Concacaf Champions Cup antes del 11 de mayo, cuando la FIFA asuma control total del recinto para los preparativos mundialistas. Esta movida refuerza la estrategia de Coapa por recuperar su fortaleza histórica en un momento clave del torneo, donde cada punto y la localía pesan oro. Mientras tanto, Cruz Azul que actualmente juega en el Estadio Cuauhtémoc aún no ha hecho la solicitud, aunque tiene la puerta abierta.

