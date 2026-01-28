Diego Ramírez deja la Dirección Deportiva del Club América tras etapa histórica de títulos en Liga MX

El Club América informó este miércoles que Diego Ramírez deja el cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil. La decisión, comunicada de manera oficial a través de las redes sociales del equipo, marca el cierre de una etapa clave en la estructura azulcrema, en la que Ramírez participó activamente en la construcción de uno de los proyectos más dominantes del fútbol mexicano reciente.

De acuerdo con el comunicado oficial, Diego Ramírez se separa del puesto “con la finalidad de continuar su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros, con el Club América y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani”. El mensaje oficial subraya que no se trata de una ruptura con la institución, sino de una transición hacia nuevas responsabilidades dentro del ecosistema deportivo del grupo.

Diego Ramírez tuvo dos etapas en el América. En su primera incursión colaboró en la obtención de un título de liga; en su regreso, ocupó un rol central en la conformación de la estructura actual del Primer Equipo, participando directamente en el armado del plantel que logró el tricampeonato histórico en la Liga MX, además de otros títulos como el Campeón de Campeones, la Campeones Cup y la Supercopa MX.

Su gestión coincidió con el periodo de mayor éxito deportivo del club en los últimos años, bajo la dirección técnica de André Jardine y la presidencia deportiva de Santiago Baños. Ramírez fue pieza importante en la planificación y ejecución de una era que posicionó al Club América como el equipo más ganador del fútbol mexicano contemporáneo.

El anuncio llega en un momento delicado para las Águilas del América, que transitan el Clausura 2026 con un arranque irregular y pendientes en el mercado de fichajes. Aunque el club no ha detallado aún quién asumirá la Dirección Deportiva, se espera que en los próximos días se anuncie el relevo para mantener la continuidad en el proyecto.

De este modo, Diego Ramírez será recordado en una de las etapas más brillantes de la historia reciente del Club América. Su salida representa un cambio en la estructura, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento dentro del propio grupo ante el americanismo exigente.

