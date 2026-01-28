Nico Ibáñez podría salir de Tigres en el Clausura 2026: Liga MX y MLS al acecho

Nicolás Ibáñez, el delantero argentino de 31 años en Tigres UANL, tiene posibilidades reales de salir durante el mercado de fichajes del Clausura 2026 (que ya está en marcha desde enero 2026).

Nico Ibáñez / Hector Vivas Ampliar

La directiva de Tigres, bajo Guido Pizarro, busca una limpia en la plantilla tras la final perdida del Apertura 2025 y para ajustar nómina, liberar plazas de extranjeros y traer refuerzos especialmente un “9” goleador. Ibáñez no es prioridad titular indiscutible, con competencia fuerte de André-Pierre Gignac, y su rendimiento se mantiene como el de un jugador irregular: llegó en enero 2023 desde Pachuca, donde fue campeón de goleo, pero en Tigres no ha explotado como se esperaba alrededor de 31 goles en más de 140 partidos, con minutos limitados en torneos recientes.

Asimismo, Tigres lo ha ofrecido activamente, sobre todo a Cruz Azul como “plan B” tras el fiasco de Miguel Borja, quien se fue a Emiratos Árabes. La Máquina necesita un delantero centro, pero no hay oferta formal confirmada aún.

Hay dos propuestas concretas en mesa: una de Liga MX, incluyendo a Atlas, que propone préstamo sin costo pero asumiendo su sueldo alto y otra de la MLS donde pagarían la transferencia, pero el salario es la traba principal.

Club Tigres / Jam Media Ampliar

Otras menciones pasadas: León, Necaxa, Pachuca, incluso América o equipos del extranjero, aunque nada cerrado. El club analiza todo antes del cierre del mercado que será a principios de febrero 2026. Si sale, podría ser venta definitiva, préstamo o con opción a compra, sin embargo, Tigres quiere que el nuevo equipo cubra gran parte del salario alto para el mercado mexicano.

Por ende, Tigres lo quiere mover para refrescar el ataque y bajar nómina, hay ofertas sobre la mesa Liga MX y MLS, pero nada definido al 100%. Todo se define en estos días finales del mercado. Si no sale ahora, probablemente se quede hasta el Apertura 2026 o fin de contrato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tour del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en México: guía de ciudades y fechas