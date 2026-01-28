Raphael Veiga: ¿Qué frena su llegada al América para el Clausura 2026?

El mercado de fichajes del Clausura 2026 sigue moviéndose pero con trabas que parecen eternas. En el centro del tablero está Víctor Dávila, el delantero chileno que América busca desprender para liberar una plaza de extranjero No Formado en México (NFM) y, de paso, abrir la puerta al bombazo que ilusiona a la afición: Raphael Veiga, el mediapunta brasileño de Palmeiras.

Víctor Dávila / Jam Media Ampliar

Dávila, quien llegó a Coapa con expectativas altas desafortunadamente no logró consolidarse, apenas un puñado de goles en torneos recientes, tiene pie y medio fuera. Colo Colo, dirigido por el ex americanista Fernando “Tano” Ortiz, lo ve como el reemplazo ideal tras la salida de Lucas Cepeda al Elche. Las conversaciones avanzaron: se habla de un préstamo por un año, sin cargo fijo y posiblemente sin opción de compra obligatoria. El jugador, formado en Huachipato y con experiencia en Europa (CSKA Moscú), ve con buenos ojos el regreso al fútbol chileno para recuperar protagonismo.

Sin embargo, Dávila percibe alrededor de 1.5 millones de dólares anuales, cifras que varían ligeramente según fuentes, entre 1.2 y 1.5 mdd, un monto impagable para las finanzas de Colo Colo en su totalidad. La fórmula que se negocia implica que América subsidie una parte importante del sueldo se menciona hasta el 50% o más para que el Cacique asuma el resto. Algunos reportes indican que las Águilas estarían dispuestas a ceder en este punto para destrabar la operación y liberar el cupo, aunque genera molestia interna.

Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, Raphael Veiga espera. El creativo de 30 años, pedido insistentemente por André Jardine, tiene avances en las pláticas con Palmeiras. Hay acuerdo verbal en algunos reportes, con fórmula de préstamo y opción de compra futura, donde América cubriría el 100% de su salario, pero el club paulista aún no recibe oferta formal en varios medios, y la directiva azulcrema no acelera hasta resolver lo de Dávila. El tiempo apremia: el registro de Liga MX cierra el 9 de febrero.

Raphael Veiga / Sports Press Photo Ampliar

Este efecto dominó resume el mercado actual de América: urgencia por reforzar un ataque que no anota (cero goles en las primeras jornadas del Clausura), pero condicionado por finanzas y plazas limitadas. Si Dávila sale a Colo Colo con subsidio salarial, Veiga podría aterrizar pronto y cambiar la cara del equipo. Si la negociación se traba por el dinero, las Águilas arriesgan quedarse sin su "bombazo" y con un jugador de alto costo en la banca.

