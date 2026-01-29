Champions League: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el sorteo de los Playoffs / Kristian Skeie - UEFA

La emoción de la UEFA Champions League 2025/26 no para. Tras una fase de liga intensa y llena de sorpresas, donde equipos como Real Madrid, PSG, Inter, Juventus o Atlético de Madrid quedaron en zona de repechaje, llega el momento clave: el sorteo de los playoffs eliminatorios o ronda de 16avos de final que definirá los cruces a doble partido rumbo a los Octavos de final.

Champions League / Michael Regan - UEFA Ampliar

¿Cómo será el sorteo de playoffs de la Champions League?

Dieciséis equipos avanzan a los Playoffs, los del lugar 9 al 24. Para el sorteo, los primeros ocho lugares serán las cabezas de serie y los ocho restantes no. Posteriormente los equipos se dividirán en parejas y los duelos se llevarán a cabo entre los primeros lugares contra los últimos de esta manera:

9º y 10º vs 23º y 24º

11º y 12º vs 21º y 22º

13º y 14º vs 19º y 20º

15º y 16º vs 17º y 18º

Los ganadores avanzarán a octavos de final, donde se unirán a los 8 primeros de la liga.

¿Cuándo y cómo se jugarán los Playoffs de la Champions?

Las eliminatorias serán a dos encuentros y las cabezas de serie obtendrán la localía para el encuentro definitivo. Los partidos de playoffs se jugarán el 17 y 18 de febrero (ida); mientras que el 24 y 25 de febrero serán los de vuelta.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo?

La Champions League acelera hacia su fase más intensa. Con la fase de liga ya cerrada, 24 equipos siguen vivos en la búsqueda del título continental. Los ocho primeros de la tabla general (Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City) ya tienen boleto directo a octavos de final.

Los 16 restantes del 9° al 24° lugar disputarán los playoffs eliminatorios a doble partido, y este viernes 30 de enero conocerán a sus rivales. El sorteo de los playoffs se realizará en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza a las 05:00 horas Tiempo del Centro de México.

Arsenal / Alex Pantling Ampliar

¿Dónde y a qué hora ver el sorteo de la Champions League?

El sorteo de los playoffs se realizará en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza a las 05:00 horas Tiempo del Centro de México y habrá varias opciones para seguirlo en TV y streaming:

TNT Sports

Max

Transmisión oficial gratuita en el sitio web oficial de la UEFA

