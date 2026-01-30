América vs Necaxa: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 del Clausura 2026 Liga MX

América y Necaxa estarán frente a frente este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

América vs Necaxa / Jam Media Ampliar

El cuadro americanista llega buscando renacer, pues comenzaron el certamen como uno de los peores equipos del campeonato. Las Águilas no pudieron ganar en ninguno de sus tres primeros encuentros. Además, América es la única escuadra del Clausura 2026 que no ha podido convertir gol.

Necaxa, por su parte, había arrancado el torneo de buena forma al derrotar a Santos Laguna a domicilio, sin embargo, siguió su andar con un par de derrotas jugando como local. La última vez que se enfrentaron en este inmueble Necaxa ganó 3-2 con gol de último minuto en un partido donde Kevin Álvarez se fue expulsado.

América arriba con algunos elementos en duda por lesión, y con la baja de Israel Reyes, quien se lesionó con la Selección Mexicana. Necaxa, en tanto, no contará con su delantero estelar, Julián Carranza, por suspensión. Cabe mencionar que el partido estaba programado originalmente para las 9 de la noche, pero se recorrió para las 4 de la tarde debido a la programación de eventos en la Plaza de Toros México.

El árbitro central de este duelo será Guillermo Pacheco Larios, siendo asesorado en el VAR por Daniel Quintero Huitrón.

AMÉRICA VS NECAXA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER