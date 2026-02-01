América vs Pumas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

El Estadio Ciudad de los Deportes se vestirá de gala este domingo para recibir uno de los partidos más esperados de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: el Clásico Capitalino Femenil entre América y Pumas.

América Femenil / FOTO: @AmericaFemenil Ampliar

Ambas escuadras llegan en un momento inmejorable al enfrentamiento. Las Águilas, actualmente ocupan la segunda posición de la tabla general de la Liga MX Femenil gracias a su impecable diferencia de goles, suman 13 puntos tras 5 partidos disputados, en los que registran 4 victorias y 1 empate, con una ofensiva de 14 goles anotados y solo 1 recibido. Bajo la dirección técnica del América Femenil, el equipo ha mostrado solidez defensiva y un poderío goleador que las convierte en favoritas para ganar el Clásico Capitalino como locales.

Por su parte, las Pumas Femenil no se quedan atrás, también invictas con 13 puntos, ocupan un lugar privilegiado en la zona alta de la tabla del circuito rosa, incluso empatadas en unidades con América, Rayadas y Chivas. Pumas ha exhibido un fútbol ordenado, con presión alta y transiciones rápidas, lo que les ha permitido mantenerse en la pelea por el liderato del Clausura 2026. Este duelo representa una oportunidad clave para Pumas Femenil de dar un golpe de autoridad y acercarse aún más a la cima.

Pumas Femenil / FOTO: @PumasMXFemenil Ampliar

El historial reciente del Clásico Capitalino Femenil ha sido dominado por el América, que ha ganado la mayoría de los enfrentamientos directos ante Pumas, pero el conjunto auriazul siempre representa un rival incómodo, disciplinado e intenso, capaz de sorprender en cualquier momento.

