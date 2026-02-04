Arsenal vs Manchester City: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final de la Carabao Cup 2026 / James Gill - Danehouse

Quedó definida la gran final de la Carabao Cup. Los dos mejores equipos del fútbol inglés se verán las caras para proclamar al nuevo monarca del trofeo más antiguo del mundo. Arsenal y Manchester City definirán el primer título de la temporada en Inglaterra el próximo 22 de marzo en el mítico estadio de Wembley.

Manchester City / Mark Thompson Ampliar

Los Cityzens fueron los últimos en instalarse en la gran final después de pasarle por encima al Newcastle United por marcador global de 5-1. El juego de vuelta se llevó a cabo en el Etihad Stadium y los dirigidos por Pep Guardiola no tuvieron piedad. Tras ganar la ida en calidad de visitantes 2-0, los Blues golearon a los Magpies 3-1 gracias a un doblete de Omar Marmoush y otro más de Tijjani Reijnders.

Por su parte, el Arsenal sufrió de más, pero terminó eliminando al Chelsea por global de 4-2. El héroe de la serie fue Kai Havertz, quien marcó en la vuelta en tiempo de compensación para mandar a los Gunners al partido definitivo por el campeonato.

Arsenal / Catherine Ivill - AMA Ampliar

Ahora, Mikel Arteta se verá las caras con su maestro en la dirección técnica, Pep Guardiola, con un trofeo de mucha tradición de por medio. La final de la Carabao Cup se jugará a un solo partido en el estadio de Wembley el 22 de marzo. Vale la pena mencionar que tanto Arsenal como Manchester City también están peleando los primeros dos lugares de la Premier League. Los del norte de Londres son primeros con 53 puntos, mientras que la escuadra de Manchester ocupa la segunda posición con 47 unidades a falta de tan solo 14 jornadas por disputarse.

ARSENAL VS MANCHESTER CITY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER