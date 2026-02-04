Seahawks y sus máximas figuras: Darnold y Smith-Njigba brillan rumbo al Super Bowl LX

Los Seahawks se preparan para disputar el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara tras una temporada de alto rendimiento y una victoria por 31-27 sobre los Rams que los llevó a su primera final por el título en 11 años.

Seattle Seahawks / Jane Gershovich Ampliar

Al centro del ataque de los Seahawks aparece el mariscal de campo Sam Darnold, cuya temporada con Seattle ha sido la más destacada de su carrera. Darnold lideró al equipo con decisiones clave en la postemporada y fue pieza fundamental para que Seattle se mantuviera competitivo en momentos de presión, consolidándose como el eje de un ataque que buscará imponer ritmo desde el primer cuarto.

El otro protagonista indiscutible es el receptor Jaxon Smith-Njigba, líder de la liga en yardas recibidas con 1,793 yardas y uno de los motivos por los cuales el ataque aéreo de Seattle ha sido tan peligroso esta temporada. Smith-Njigba fue determinante en la final de la Conferencia Nacional con 153 yardas y un touchdown que impulsaron a Seattle al Super Bowl.

Jaxon Smith-Njigba / Michael Owens Ampliar

En la defensa, Devon Witherspoon ha sido una figura clave con su impacto en cobertura y físico en el backfield. Junto a él, el linebacker Drake Thomas se ha consolidado como un factor constante para detener la ofensiva rival, con aportes destacados tanto contra la carrera como en presión al quarterback.

Con estos protagonistas en ofensiva, defensiva y equipos especiales, los Seahawks buscarán romper una década sin coronarse y levantar el trofeo Vince Lombardi ante los Patriots, en un duelo que promete intensidad y estrategia desde el kickoff hasta el último segundo.

