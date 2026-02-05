Cristiano Ronaldo a los 41 años: un legado histórico de récords, títulos y goles inolvidables / Rafal Oleksiewicz

El 5 de febrero es un día especial en el futbol, pues es el día del cumpleaños de Cristiano Ronaldo. El astro portugués cumple 41 años de edad, siendo así uno de los veteranos del futbol mundial, aunque no se cansa de demostrar que la edad es solo un número.

Cristiano Ronaldo con el Al Nassr / Abdullah Ahmed Ampliar

Como todos sabemos, Ronaldo sigue un estricto programa de ejercicio y alimentación, con el objetivo de mantener la mejor forma física y seguir siendo competitivo a pesar de que ya superó los 40 años. Lo sorprendente, es que la mayoría de los jugadores se retiran entre los 36 y 38 años.

El astro portugués tiene dos objetivos en mente para celebrar sus 41 años. El primero, podría llegar en el verano de este año, pues el Mundial es el título que se le ha negado. Además, cuenta con la posibilidad de llegar a los 1,000 goles en su carrera y el 2026 podría ser el año en que llegue a esa cifra.

Cristiano Ronaldo con el Real Madrid / Gonzalo Arroyo Moreno Ampliar

En estos momentos, el Bicho cuenta con 961 goles. El club donde más marcó fue en el Real Madrid con un total de 450 goles, logrando un promedio de más de 1 tanto por partido. En su palmarés, encontramos 5 Balones de Oro, 5 Champions, 3 The Best, 1 Eurocopa, entre muchos títulos, tanto individuales como por equipo.

No cabe duda que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de toda la historia y aunque ya son 41 años de edad, quiere seguir compitiendo por dos grandes metas que le quedan por cumplir.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid?