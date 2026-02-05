Mundial 2026: FIFA establece altas tarifas para estacionamiento para la Copa del Mundo

La FIFA ha vuelto a demostrar que su prioridad no siempre es el aficionado de a pie. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en gran parte en Estados Unidos, México y Canadá, la organización ya puso a la venta pases de estacionamiento oficiales para los partidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles y los precios son escandalosos.

Copa del Mundo 2026 / Anadolu Ampliar

Según reportes de medios especializados como The Athletic y New York Post, los pases cuestan entre 250 y 300 dólarespor partido y por espacio, dependiendo de la relevancia del encuentro. Para los juegos de mayor demanda como el partido inaugural de la Selección de Estados Unidos o uno en los Cuartos de Final, el precio llega a los 300 dólares. Para el resto de los ocho partidos programados en el estadio angelino, se fijan en 250 dólares.

Lo más indignante de esta situación es que muchos de estos estacionamientos están a más de una milla, alrededor de 1.6 km del estadio, lo que obliga a los aficionados a caminar bastante después de pagar una fortuna. Y para rematar, en algunos casos estos montos superan el precio de entradas de categoría 3, que rondan los 140-180 dólares para partidos de fase de grupos.

La respuesta de la FIFA es tan predecible como fría: los precios se basan en “condiciones del mercado local” y en comparaciones con otros grandes eventos en la zona. Pero esto no quita que, para millones de fans, especialmente los que viajan desde México, Centroamérica o Sudamérica, sumar 250-300 dólares extras solo por dejar el auto se convierta en un lujo.

Estacionamiento / Construction Photography/Avalon Ampliar

El Mundial 2026 se promociona como el más inclusivo de la historia: 48 equipos, tres países anfitriones, estadios icónicos. Sin embargo, decisiones como esta envían un mensaje claro: el evento está pensado para un público de alto poder adquisitivo. Entre boletos con precios dinámicos, hospedaje inflado, vuelos caros y ahora estacionamiento más caro que una entrada, la accesibilidad real queda en entredicho.

Y cabe mencionar que la FIFA genera miles de millones con derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas; ahora habrá que sumar los ingresos que obtendrá por aquellos que sí recurran a pagar un lugar en el estacionamiento del Mundial 2026.

