James Rodríguez llega a la MLS: ¡Nuevo jugador del Minnesota United!

El mercado de fichajes sigue rompiendo esquemas y ahora los reflectores apuntan directo a la MLS. Tras semanas de especulación sobre su futuro, se ha confirmado que el astro colombiano, James Rodríguez

, es nuevo refuerzo del Minnesota United.

James Rodríguez

El MVP de la pasada Copa América llega a territorio estadounidense para convertirse en la nueva cara de los “Loons”, buscando replicar el impacto mediático y deportivo que figuras como Lionel Messi han traído a la liga norteamericana.

Un nuevo capítulo para el ’10′

Después de un paso agridulce por el Rayo Vallecano, donde los minutos no fueron los esperados, James decide apostar por un proyecto donde será el eje central del ataque. A sus 34 años, el mediocampista zurdo llega con la misión de comandar al Minnesota United hacia los puestos estelares de la Conferencia Oeste.

¿Por qué el Minnesota United?

Protagonismo total: Será el “Jugador Franquicia” indiscutible.

Será el “Jugador Franquicia” indiscutible. Ritmo de juego: La MLS le ofrece la continuidad necesaria para mantenerse en el radar de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

La MLS le ofrece la continuidad necesaria para mantenerse en el radar de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. Impacto comercial: La llegada de James supone un golpe sobre la mesa en la venta de abonos y visibilidad global para el club.

El efecto James en la MLS

La llegada de Rodríguez no solo beneficia a su nuevo equipo, sino que eleva el nivel de competitividad de una liga que no deja de sumar estrellas internacionales. Se espera que el debut del colombiano se dé en las próximas semanas, una vez que supere los exámenes médicos y finalice el papeleo migratorio.

James se une a la creciente lista de figuras cafeteras que han brillado en Estados Unidos, siguiendo los pasos de nombres como el “Pibe” Valderrama o Juan Pablo Ángel.

