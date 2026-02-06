Super Bowl 2026: CDMX espera derrama económica de más de 6,200 mdp

La pasión por el fútbol americano en México no solo se mide en ratings televisivos y gritos frente a la pantalla: también se traduce en una poderosa derrama económica que beneficia directamente a la Ciudad de México. De acuerdo con las proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco), el Super Bowl LX, que se disputará este domingo 8 de febrero, generará una derrama superior a los 6,200 millones de pesos en la capital del país.

Esta cifra representa un crecimiento del 3.7% respecto al año anterior cuando el evento dejó poco más de 5,700 mdp, y confirma el arraigo que el espectáculo deportivo más visto del mundo ha logrado en territorio mexicano. Sectores como restaurantes, bares, cantinas, hoteles, tiendas de autoservicio y comercios especializados en alimentos, bebidas y artículos temáticos serán los grandes ganadores.

Según la Canaco, cada aficionado que celebre el partido en casa o en algún establecimiento planea gastar entre 500 y 3,000 pesos en promedio, principalmente en comida, cervezas, botanas, pantallas extras y mercancía relacionada con la NFL. Ese flujo de consumo impulsará una jornada que muchos negocios catalogan como una de las más importantes del año, comparable incluso con fechas patrias o fines de semana largo.

Más allá de los números, el Super Bowl posiciona a la Ciudad de México como un polo de consumo global en eventos deportivos de gran magnitud. Aunque el partido se juega en San Francisco, con una derrama millonaria también para la sede, México demuestra año con año que es el mercado internacional más relevante para la NFL fuera de Estados Unidos, con millones de espectadores y un impacto económico que se queda en casa.

