Chivas derrota a Mazatlán: La ‘Hormiga’ González y Tala Rangel mantienen el liderato del Clausura 2026 / Sergio Mejia

Arrancó la jornada cinco del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Las Chivas tuvieron su partido ante Mazatlán en el Estadio El Encanto. El primer tiempo fue espectacular para el Rebaño Sagrado, ya que dominaron de principio a fin.

Mazatlán vs Chivas / Sergio Mejia Ampliar

Al minuto 15 se fueron arriba en el marcador, luego de que Efraín Álvarez marcara desde la falta. El primer tiempo aún tenía historias que contar, pues al minuto 29 llegó la segunda anotación. Esto se dio luego de una pena máxima y Armando la ‘Hormiga’ González logró marcar desde los once pasos.

De esa manera, el delantero mexicano sigue demostrando su gran nivel donde va a pelear por el campeonato de goleo. En la segunda parte, la tónica cambió, ya que Mazatlán FC hizo modificaciones interesantes. De esta forma pudieron mejorar en el partido y Joel Bárcenas marcó desde el tiro libre para poner las cosas dos tantos a uno.

Armando González / Sergio Mejia Ampliar

En los últimos minutos, los Cañoneros tuvieron opciones para empatar el marcador. Sin embargo, Chivas logró salvarse con una buena reacción del ‘Tala’ Rangel. De esta manera, el conjunto rojiblanco continúa con la buena racha y ya acumula cinco triunfos consecutivos en la Liga MX.

