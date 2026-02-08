Bad Bunny sacude el Super Bowl: Lady Gaga y Ricky Martin explotan como invitados en el Show de Medio Tiempo / @FOTO: @BBPRTV

Desde que se anunció que Benito Martínez Ocasio encabezaría el espectáculo, las redes sociales colapsaron con teorías. Sin embargo, ver a Lady Gaga descender al escenario para interpretar un remix exclusivo junto al puertorriqueño dejó a los miles de asistentes en el estadio y a millones en casa con la boca abierta.

Lady Gaga la invitada de Bad Bunny en el MT del #SuperBowlLX 🔥🇵🇷🇺🇸

La química entre la estética vanguardista de Gaga y el ritmo urbano de Bad Bunny demostró que la música no entiende de etiquetas, solo de espectáculo.

El regreso del “Rey”: Ricky Martin y el orgullo latino

Si alguien sabe lo que es dominar un escenario global, es Ricky Martin. El astro boricua regresó al evento deportivo más importante del año para unir fuerzas con Bad Bunny, representando el relevo generacional del poder latino en la industria.

Con un despliegue coreográfico impecable y sus éxitos más icónicos fusionados con el estilo del “Conejo Malo”, el show fue un homenaje directo a las raíces caribeñas que ambos comparten.

¿Por qué este Halftime Show hizo historia?

Más allá de los nombres, la producción destacó por:

Diversidad de géneros: Desde el trap y reggaetón hasta el pop y ritmos latinos clásicos.

Desde el trap y reggaetón hasta el pop y ritmos latinos clásicos. Impacto Visual: Un escenario dinámico que utilizó tecnología de punta para integrar a los invitados.

Un escenario dinámico que utilizó tecnología de punta para integrar a los invitados. Audiencia Récord: Se estima que la presencia de estas tres figuras superó los números de visualización de ediciones anteriores.

