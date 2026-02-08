¿Cuánta cerveza se consume en el Super Bowl 2026? Las cifras de un récord locura / Billie Weiss

Más que un partido, el Super Bowl se ha consolidado como el fenómeno de consumo masivo más impactante del planeta. Este 2026, las cifras no solo rompen récords de audiencia, sino que dibujan un panorama de excesos casi imposibles de procesar. Si hablamos de “maridaje” deportivo, la cifra reina de esta edición es clara: el consumo de cerveza ha superado la barrera de los 1,230 millones de litros.

Un océano en vasos de cristal

Para poner en perspectiva los 1,230 millones de litros que se estiman para esta jornada, equivalentes a más de 325 millones de galones, estaríamos hablando de llenar aproximadamente 490 piscinas olímpicas con cerveza. Esta “marea dorada” no solo representa un hito logístico para las cerveceras, sino un gasto que ronda los 11,000 millones de dólares a nivel global.

El Super Bowl LX en cifras clave:

El impacto económico y social de este domingo de febrero se resume en indicadores que marean a cualquier analista:

Audiencia Histórica: Se proyecta que más de 213 millones de adultos sintonizaron el encuentro en EE. UU., un nuevo máximo histórico impulsado por el factor social de las “watch parties”.

Se proyecta que más de sintonizaron el encuentro en EE. UU., un nuevo máximo histórico impulsado por el factor social de las “watch parties”. El Banquete Nacional: Acompañando la cerveza, el National Chicken Council estima el consumo de 1,450 millones de alitas de pollo . Si se colocaran en fila, darían la vuelta al mundo varias veces.

Acompañando la cerveza, el estima el consumo de . Si se colocaran en fila, darían la vuelta al mundo varias veces. Publicidad de Oro: Las marcas han pagado entre 8 y 10 millones de dólares por apenas 30 segundos de aire, una cifra que refleja que el Super Bowl es el último bastión de la atención humana unificada.

Las marcas han pagado entre por apenas 30 segundos de aire, una cifra que refleja que el Super Bowl es el último bastión de la atención humana unificada. Derrama en México: La pasión no conoce fronteras; en México, se espera que el evento genere una derrama económica superior a los 56,000 millones de pesos, consolidando al país como el segundo mercado más importante para la NFL fuera de EE. UU.

De este modo, el Super Bowl LX nos recuerda que el deporte es, en esencia, el gran motor del retail moderno. Detrás de cada pase y cada touchdown, hay una maquinaria logística invisible que logra que, en un solo día, el mundo se detenga para consumir, celebrar y, sobre todo, brindar. La cifra de los 1,200 millones de litros de cerveza es el recordatorio líquido de que, cuando se trata de fútbol americano, el exceso es la medida del éxito.

