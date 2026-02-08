¡Seattle Seahawks campeón del Super Bowl LX! Los reyes de la NFL conquistan su segundo Vince Lombardi

La temporada de la NFL terminó, dejándonos a los Seattle Seahawks como los nuevos campeones. Seattle derrotó a los New England Patriots por un marcador de 29-7 (finalizando 29-13 tras el último ajuste).

The @Seahawks have been waiting all season to lift this trophy 🏆 pic.twitter.com/I8ObBY5SlD — NFL (@NFL) February 9, 2026

El primer cuarto fue de estudio para ambos equipos, donde las defensivas se impusieron en todo momento. Los únicos puntos llegaron gracias a Jason Myers, quien conectó un gol de campo de 33 yardas en la primera serie ofensiva del encuentro, poniendo el marcador 3-0.

En el segundo cuarto, Kenneth Walker, el corredor de los Seahawks, fue la clave para mover el balón en ofensiva. Sin embargo, Seattle no aprovechó y solo pudo anotar dos goles de campo, uno de 55 y el segundo de 33 yardas, poniendo el encuentro 9-0. Al medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny dio un gran espectáculo y nos regaló un baile inolvidable en el Halftime Show.

En el tercer cuarto, Jason Myers convirtió otro gol de campo de 41 yardas, sumando tres puntos más para el 12-0. En los últimos segundos, el quarterback Drake Maye, tras ser presionado, perdió el balón, el cual fue recuperado por la defensiva de Seattle.

En el último capítulo del Super Bowl LX llegó la primera anotación; Seattle sumó siete puntos tras una conexión de touchdown entre Sam Darnold y AJ Barner de 16 yardas. Los Patriots se hicieron presentes en el marcador con un pase de Drake Maye de 35 yardas atrapado por Mack Hollins para el 19-7. El partido se tensó; sin embargo, Mayecometió errores y el encuentro se puso 29-7. New England consiguió descontar para dejar el duelo 29-13, sellando así el fin de la temporada de la NFL.

Super Bowl LX / Aaron M. Sprecher Ampliar

El Super Bowl LX concluyó con una victoria de los Seahawks; el equipo de Seattle sumó su segundo trofeo Vince Lombardi a sus vitrinas.

