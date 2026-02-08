Super Bowl LX: Roger Federer y las grandes estrellas que brillaron en el Levi’s Stadium / Maja Hitij

El Super Bowl LX no solo es el epicentro del fútbol americano; es la pasarela más exclusiva del mundo. Mientras los New England Patriots y los Seattle Seahawks se batían en un duelo histórico en Santa Clara, las gradas del Levi’s Stadium se transformaron en un desfile de leyendas del deporte, la música y Hollywood.

Seattle Seahawks vs New England Patriots / Don Juan Moore Ampliar

Entre todas las figuras, hubo un nombre que se robó los reflectores por su elegancia y presencia: Roger Federer.

Roger Federer: El “Rey” en el césped de la NFL

Acompañado por el aura de perfección que lo caracteriza, “Su Majestad” Roger Federer fue captado en el campo antes del inicio del juego. El extenista suizo, quien ya había protagonizado un divertido comercial de zapatos On junto a Elmo durante la edición anterior, volvió a demostrar su pasión por la NFL. Su presencia no fue casualidad, pues el Área de la Bahía es un punto neurálgico donde el deporte y la tecnología se abrazan, y Federer es la imagen viva de esa sofisticación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tom Brady y New England Patriots: La verdad detrás de su separación y legado en la NFL

Jay-Z, Beyoncé y el “Factor Bad Bunny”

Como ya es tradición, la realeza de la música no podía faltar. Jay-Z, pieza clave en la organización de los shows de la NFL a través de Roc Nation, fue visto junto a sus hijas, Blue Ivy y Rumi Carter. Junto a ellos, Beyoncé volvió a acaparar miradas, confirmando que el Super Bowl es su evento favorito del año.

La expectativa por el show de medio tiempo de Bad Bunny atrajo a otros colegas del género urbano y amigos cercanos del “Conejo Malo”. J Balvin, quien ya compartió escenario con él en 2020, estuvo presente apoyando al puertorriqueño en su primer protagónico en solitario.

Roger Federer / Kelly Defina Ampliar

La lista de celebridades en el Super Bowl 2026

El desfile de rostros conocidos incluyó desde estrellas de acción hasta leyendas del rock:

Chris Pratt: El actor de Guardianes de la Galaxia no solo asistió como fan, sino que tuvo el honor de presentar a sus amados Seattle Seahawks antes del kickoff.

El actor de no solo asistió como fan, sino que tuvo el honor de presentar a sus amados antes del kickoff. Jon Bon Jovi: El legendario rockero fue el encargado de liderar la salida al campo de los New England Patriots , demostrando su eterna lealtad a Robert Kraft.

El legendario rockero fue el encargado de liderar la salida al campo de los , demostrando su eterna lealtad a Robert Kraft. Adam Sandler: “Happy Gilmore” cambió los palos de golf por el emparrillado y fue captado disfrutando del ambiente previo al juego.

“Happy Gilmore” cambió los palos de golf por el emparrillado y fue captado disfrutando del ambiente previo al juego. Travis Scott: El rapero, fiel seguidor de los Patriots, estuvo en las primeras filas vibrando con cada jugada de Drake Maye.

El rapero, fiel seguidor de los Patriots, estuvo en las primeras filas vibrando con cada jugada de Drake Maye. Charlie Puth: Antes de que volaran los cascos, Puth conmovió al estadio con una interpretación impecable del Himno Nacional.

Happy Gilmore is here 👋 @AdamSandler



Super Bowl LX – 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/SmO615eOJq — NFL (@NFL) February 8, 2026

El impacto de las redes sociales

Desde Eiza González hasta Sofía Vergara, las celebridades aprovecharon el clima de California para mostrar sus mejores looks de streetwear, convirtiendo los túneles del estadio en una auténtica alfombra roja. La presencia de figuras como Jeff Bezos y Kim Kardashian en las suites de lujo reafirmó que el Super Bowl LX es, posiblemente, el evento con mayor concentración de capital y fama por metro cuadrado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl LX?