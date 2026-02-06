Tom Brady y New England Patriots: La verdad detrás de su separación y legado en la NFL

Por años, Tom Brady y los New England Patriots fueron sinónimo de éxito, lealtad y una de las dinastías más dominantes en la historia de la NFL. Seis Super Bowls, innumerables récords y una narrativa de superación que comenzó con un quarterback de sexta ronda en 2000. Brady no solo ganó en Foxborough; se convirtió en el rostro de la franquicia, en el símbolo de lo que significa ser un Patriot: disciplina, resiliencia y excelencia implacable.

El amor era mutuo y evidente. Los fans lo idolatraban como a un héroe local; Robert Kraft lo llamaba hijo; Bill Belichick, su gurú implacable, lo moldeó en el mejor de todos los tiempos. Brady respondía con devoción: se quedaba en el equipo pese a ofertas millonarias, defendía la organización en escándalos como Spygate y Deflategate, y repetía que quería terminar su carrera donde empezó. “Forever a Patriot” no era solo un eslogan; parecía una promesa.

Pero las dinastías, como los matrimonios largos, acumulan tensiones invisibles. Desde 2008, tras su grave lesión de rodilla, Brady empezó a pasar más tiempo en California. Hubo roces contractuales, desconfianzas durante Deflategate, donde muchos cercanos a él sintieron que Kraft y Belichick lo dejaron solo, y la sombra de Jimmy Garoppolo como posible sucesor. La relación con Belichick, siempre exigente y fría, se volvió insostenible.

Brady lo ha admitido recientemente: “Después de 20 años, se desarrolló una tensión natural entre hacia dónde íbamos el coach Belichick y yo, y hacia dónde se movía la franquicia. Era el tipo de tensión que solo se resolvía con una separación". En 2020 llegó el divorcio. Brady firmó con los Tampa Bay Buccaneers, ganó otro Super Bowl y demostró que podía brillar sin Belichick. New England, mientras tanto, entró en reconstrucción. Para muchos fans, fue una traición; para otros, una decisión lógica ante un Belichick que priorizaba su sistema sobre cualquier jugador.

Actualmente, la relación parece fría. Tom Brady ha dicho públicamente: “No tengo preferencias en este partido, que gane el mejor equipo”, cuando los Patriots llegaron al Super Bowl LX contra los Seahawks, una frase que dolió en Boston. Algunos excompañeros y analistas lo interpretan como resentimiento: ¿celos por el rápido renacer con Drake Maye? ¿Dolor por sentirse “despedido” en favor de Belichick en 2019-2020? Otros lo ven como neutralidad madura de quien ya cerró ese capítulo.

Brady sigue siendo el mayor ícono de los Patriots, pero el amor incondicional se ha transformado en algo más complicado: respeto distante, nostalgia agridulce y, para algunos fans, decepción. New England lo extraña, pero también celebra su legado sin él. Brady, por su parte, ha seguido adelante, pero las heridas de esa separación siguen latentes.

