Pumas escala en la tabla de la Liga MX Femenil tras vencer a Chivas en CU / FOTO: @PumasMXFemenil

La noche de este lunes nos trajo un partido espectacular entre Pumas y Chivas, donde las universitarias se quedaron con el triunfo por marcador de 1 tanto a 0. Desde los primeros minutos se veían las intenciones de cada uno de los equipos y la insistencia de las locales no tardó en rendir frutos

Obra de arte para colgar en un museo 🖼️😻#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/8XgkF9l2YE — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) February 10, 2026

Dorian Hernández abrió el marcador para Pumas, luego de vencer la portería de Blanca Félix y así conseguían la justicia en esta primera mitad. De esta manera, las universitarias se fueron al descanso con la ventaja, aunque quedaban muchas historias por escribirse en los segundos 45 minutos.

En esta mitad, la tónica cambió por momentos, pues las de Guadalajara crecieron en el partido y pudieron generar una buena cantidad de jugadas de peligro, aunque se les negaba el empate. A pesar de la insistencia, Pumas logró mantener su portería en 0 y así se quedaron con 3 puntos que son clave en su causa.

El Goya con nuestra gente es incomparable 😻🐾 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/d0HpNgCwgk — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) February 10, 2026

Con la derrota, las Chivas se quedaron en el tercer escalón del campeonato mexicano con un total de 19 puntos, mientras que Pumas llegó a 16 unidades para alcanzar el lugar 6 de la tabla general en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

