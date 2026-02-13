América busca el histórico triunfo 100 ante Chivas en el Clásico Nacional del Clausura 2026

Este fin de semana el América tiene una cita con la historia, ya que están buscando su triunfo número 100 ante las Chivas. El Clásico Nacional es el partido que paraliza al país, pues los dos equipos más grandes se ven las caras una vez más y ahora el duelo será en Guadalajara.

Club América / Jam Media Ampliar

El América no llega como favorito al duelo por el inicio irregular que han tenido en el campeonato, mientras que el Rebaño arrancó con 5 victorias al hilo y como el mejor equipo del torneo. La cuestión es que los clásicos se manejan como un partido distinto y la actualidad no toma relevancia.

En estos momentos, las Águilas tienen 99 triunfos en los clásicos, apuntando que se cuentan todas las competencias y partidos amistosos. En duelos de la Liga Mexicana son 69 triunfos, en Copa 6, en Concachampions 3, en Libertadores 4 y en amistosos 17.

América vs Chivas / Jam Media Ampliar

En caso de que el América consiga la victoria en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, estarían alcanzando el histórico triunfo 100 ante el máximo rival y quedaría grabado para la historia. Cabe señalar que las Chivas cuentan con 81 triunfos en la historia frente al América y aún están lejos de esta marca.

