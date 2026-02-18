Katty Martínez sufre rotura de ligamento: ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas? / FOTO: Espartanas MX

Katty Martínez sufrió una rotura de ligamento colateral en la rodilla durante el partido entre América y Rayadas, correspondiente a la Liga MX Femenil. Monterrey confirmó la lesión de la delantera, quien tuvo paso por América y Tigres antes de su llegada al conjunto regiomontano.

Katty Martinez of America / Jam Media Ampliar

La gravedad de la lesión obligará a la atacante a ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días. De acuerdo con el reporte médico, el tiempo estimado de recuperación será de entre 7 y 9 meses, dependiendo de su evolución, por lo que se perderá el resto del torneo y gran parte del siguiente.La baja representa un golpe importante para Rayadas, que pierde a una de sus jugadoras más determinantes en el frente de ataque.

Ante este escenario, la responsabilidad ofensiva recaerá principalmente en Lucía García, Christina Burkenroad y Alice Soto, quienes deberán asumir mayor protagonismo en la recta final del campeonato.

Katty Martinez / Howard Smith/ISI Photos Ampliar

Actualmente, Monterrey se mantiene como superlíder de la competencia con 23 puntos tras nueve jornadas, aunque ahora deberá sostener su paso sin una de sus figuras.

