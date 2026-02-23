Presidente de Celeya señala culpables de la muerte del aficionado en Veracruz

El pasado sábado 21 de febrero, tras el partido entre Racing de Veracruz y Toros de Celaya en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez en Boca del Río, Veracruz, se registró una riña violenta entre grupos de aficionados al terminar el partido, terminó con un saldo de un muerto y diferentes personas lesionadas, algunas reportadas como en estado grave.

Ampliar

¿Quién era el aficionado que perdió la vida?

El hincha de Toros de Celaya fue identificado como Carlos Alberto Ortiz Ortega de 33 años de edad, mejor conocido como “Biyik”, era integrante de la barra La Demencia desde hace 15 años. Esta baja causa molestia y sobre todo indignación entre los aficionados, los equipos y las autoridades municipales de Boca del Río.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Suspenden el Querétaro vs Juárez por violencia; peligra el México vs Islandia

El Club Celaya FC expresó su inconformidad y condenó los hechos ocurridos

Lamentamos profundamente el fallecimiento de un integrante de nuestro grupo de animación y nos solidarizamos con las personas lesionadas, así como con sus familias y seres queridos en este momento de profundo dolor. — Club Celaya FC

La Liga Premier de segunda división, también expresó su inconformidad a través de un comunicado con los hechos registrados y mencionó que ya se encuentra bajo investigación interna para revisar los protocolos de seguridad que fueron realizados en el partido y pidió a ambos clubes la aportación de material audiovisual para deslindar responsables.

Nuestra postura es y será siempre de cero tolerancia a la violencia. La Liga Premier asume con responsabilidad el actuar con firmeza. — Liga Premier

Igualmente las autoridades municipales de Boca del Río lamentaron el suceso, expresando sus condolencias a los familiares y amigos. Así mismo la Fiscalía del estado ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este hecho violento.

El presidente de Celaya FC, Christian Ríos, también alzó la voz al respecto, resaltando la falta seguridad, mostrándose molesto y señalando culpables de este hecho de violencia.

La realidad es que los responsables son tanto las personas de operación del estadio y la misma seguridad del municipio, que tardó muchísimo en reaccionar, porque el conato fue afuera del estadio, estoy hablando de 15 minutos — Christian Ríos, presidente Celaya FC

Ampliar

Al mismo tiempo la alcaldesa de Boca del Río, Maryjose Gamboa Torales anuncio la suspensión temporal de los partidos del Racing de Veracruz en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez hasta que concluyan las investigaciones y mencionó el análisis de la revocación del comodato al club por los actos violentos registrados.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡La Máquina pita fuerte! Cruz Azul vence a las Chivas de Milito en un cierre de locura en el Cuauhtémoc