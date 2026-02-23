Ulises Dávila acepta su condena por amaño de apuestas en el fútbol de Australia

Ulises Dávila, exjugador de Chivas, Macarthur FC y con pasado en Chelsea, aceptó su condena por su participación en un escándalo de amaño de apuestas en la A-League de Australia. La sentencia se llevó a cabo el 19 de febrero de 2026, donde el tribunal dictó la condena recientemente, y Dávila la aceptó sin apelar de inmediato.

Ulises Dávila jugando en Australia / Mark Metcalfe Ampliar

Asimismo, se declaró culpable en octubre de 2025 de facilitar y participar en conducta que corrompe el resultado de las apuestas de un evento deportivo, en donde también originalmente enfrentaba más cargos, como dirigir un grupo criminal, pero varios fueron retirados por la fiscalía.

El castigo será de una multa de 11,000 dólares australianos, que son alrededor de 8,000 dólares, aunado a que no irá a prisión, evitando sentencia de cárcel, marcando el fin de su etapa en Australia.

En cuanto a los detalles del amaño de Dávila, como capitán del Macarthur FC, se coordinó con un contacto colombiano conocido como “J Col” para manipular tarjetas amarillas deliberadas en al menos cinco o seis partidos de las temporadas 2023-2024. Se estima que el esquema generó ganancias ilegales significativas; de alrededor de hasta £100,000 en apuestas manipuladas.

A través de sus redes sociales, Ulises Aceptó su responsabilidad públicamente con un mensaje: “Acepto mi responsabilidad” y asumió las consecuencias del fallo judicial. Expresó arrepentimiento por el daño causado al deporte y a sus compañeros y familia, aunque no dio más detalles sobre su futuro.