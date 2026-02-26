Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por falta de seguridad / Danny Lawson - PA Images

La Copa del Mundo de clavados, que estaba prevista del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano de Jalisco, en Guadalajara, fue cancelada tras una evaluación de riesgos realizada por las autoridades correspondientes.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

El organismo rector, World Aquatics, informó que la determinación se tomó de manera conjunta con las autoridades locales y las delegaciones nacionales que participarían en la competencia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los atletas, entrenadores y demás integrantes de las comitivas.

La suspensión obedece a la situación de seguridad que enfrenta el estado de Jalisco en fechas recientes, lo que encendió las alertas y llevó a priorizar la protección de todos los involucrados.

Esta fecha formaba parte del circuito internacional rumbo a la Súper Final del serial, por lo que su cancelación implica ajustes en el calendario competitivo. Los puntos para la clasificación se definirán con base en los resultados obtenidos en las etapas previas del circuito.

United by Precision 🙌



The Diving World Cup 2026 starts next week🤩



Montreal 🇨🇦 - 26 FEB to 1 MAR

Zapopan 🇲🇽- 5-8 MAR

Beijing 🇨🇳 - 1-3 MAY Super Final pic.twitter.com/luqlum13kC — World Aquatics (@WorldAquatics) February 22, 2026

La decisión representa un golpe duro para la federación y para el deporte mexicano, que históricamente ha sido protagonista en este tipo de certámenes, especialmente cuando funge como sede.

