América vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 Liga MX

El Clausura 2026 de la Liga MX entra en su recta más intensa y la Jornada 8 trae uno de los enfrentamientos más esperados del torneo en el que, América recibe a Tigres UANL este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un choque entre dos equipos históricos que pelean por meterse de lleno en la zona alta de la tabla y consolidarse como serios candidatos al título.

Las Águilas se enfrentan al conjunto de la Sultana del Norte en un duelo que ha dejado de ser un simple partido de fase regular para convertirse en una “guerra civil” por el dominio del fútbol mexicano.

¿Cómo llegan América y Tigres a este partido?

América se ubica en el séptimo lugar con 11 puntos, producto de de tres victorias, dos empates y dos derrotas. Los comandados por André Jardine vienen de remontar terreno y muestra señales de recuperación, tras golear a Puebla 0-4 en la jornada pasada.

Las Águilas son locales en el Ciudad de los Deportes y buscan su cuarto triunfo del torneo para acercarse a los líderes. La defensa ha mejorado, pero el ataque necesita ser más letal frente a porterías rivales. Jardine planea algunas rotaciones para mantener frescura, con posibles cambios en mediocampo y delantera.

Por su parte, Tigres se ubica en el octavo escalón con 10 puntos, llega con la urgencia de sumar de a tres para no descolgarse. Los felinos, siempre contendientes, han sido irregulares en este arranque, pero cuentan con figuras de jerarquía como Nahuel Guzmán, Juan Brunetta, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre para hacer daño. Es un duelo directo por posiciones, una victoria los metería de lleno en la pelea en los primeros lugares de la clasificación.

Historial reciente y rivalidad

América y Tigres han protagonizado finales, semifinales y duelos clave en los últimos años, convirtiéndose en una rivalidades con más protagonismo en la Liga MX. El último antecedente fue en la Jornada 5 del Apertura 2025, donde el cuadro azulcrema ganó 1-3. Sin embargo, Tigres siempre es peligroso como visitante y se espera un partido táctico, con goles y mucho roce en el medio campo.

AMÉRICA VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 28 de febrero de 2026

HORA: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Ciudad de los Deportes

TV: Canal 5, TUDN, ViX Premium

RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM