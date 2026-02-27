Champions Cup de Concacaf 2026: Así quedaron los cruces de octavos con protagonismo mexicano / Eva Marie Uzcategui - FIFA

Quedaron definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Champions Cup de Concacaf 2026 y los clubes mexicanos ya conocen su camino rumbo al título. La primera ronda se jugó a ida y vuelta con 11 series que terminaron de armar la llave definitiva.

Los octavos de final, que se disputarán en marzo, presentan enfrentamientos atractivos, especialmente para la Liga MX: Toluca, campeón de la Liga MX, enfrentará a San Diego FC; Tigres UANL se medirá ante FC Cincinnati; Cruz Azul jugará ante Monterrey; y el América chocará con Philadelphia Union. Además, el cuadro incluye cruces como el Inter Miami vs Nashville SC y LA Galaxy vs Mount Pleasant FA.

Cruces de octavos de final – Champions Cup de Concacaf 2026

San Diego FC vs. Toluca

Tigres UANL vs. FC Cincinnati

LA Galaxy vs. Mount Pleasant FA

Cruz Azul vs. CF Monterrey

LAFC vs. Alajuelense

Nashville SC vs. Inter Miami

Club América vs. Philadelphia Union

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders

Cinco clubes pasaron directamente a octavos de final: Toluca (campeón de la Liga MX), Inter Miami (campeón de la MLS Cup), Seattle Sounders (campeones regionales), Alajuelense y Mount Pleasant. Las primeras cuatro fases se jugarán a ida y vuelta, mientras que la Final será a partido único.

Con varios clubes mexicanos en competencia y posibles cruces directos entre equipos de la Liga MX, la Champions Cup de Concacaf 2026 promete grandes emociones rumbo a la Final el 30 de mayo.

