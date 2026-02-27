Tijuana vs Pumas:EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 Liga MX / Jam Media

La jornada 8 de la Liga Mx llega al Estadio Caliente, donde Tijuana recibe a los Pumas de la UNAM, que llegan como invictos y los Xolos que al contrario llegan sin conocer la victoria en los últimos 5 encuentros.

Los dos equipos llegan en momentos diferentes a este partido, los universitarios llegan con un invicto de 7 partidos después de vencer a Monterrey en la jornada anterior, siendo 1 de los 2 equipos que llegan sin conocer la derrota. El equipo fronterizo llega sin conocer la victoria en 5 encuentros.

Los Auriazules llegan posicionados en el tercer lugar de la tabla general con 15 puntos a solo 3 puntos del líder Chivas. El conjunto al mando de Efraín Juárez busca mantener el gran momento por el que están atravesando para poder alcanzar la cima de la tabla.

Por el otro lado la Jauría se encuentra en el lugar 11 de la tabla con 8 puntos, a solo dos puntos de la zona de clasificación, con marca de 1 victoria, 5 empates y 1 derrota. El equipo bajo la dirección de Sebastián “El Loco” Abreu llega con bajas importantes para este encuentro de Gilberto Mora y Frank Boya por lesión.

Algunos de los factores que podrían beneficiar al equipo de la frontera es su pasto sintético, el mayor dolor de cabeza para Pumas en el Estadio Caliente, pero los universitarios han mostrado que han sido sólidos jugando fuera de casa, sumando 7 de los 9 puntos posibles siendo visitantes.

Aunque Xolos jugará en casa, la presión por conocer la victoria en La Perrera aumenta, ya que no han sido capaces de capitalizar la victoria como local en lo que va del Clausura 2026, lo que buscarán este viernes.

