Toluca vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 Liga MX.

Partidazo que se espera este fin de semana en el estadio Nemesio Diez, cuando Toluca reciba a las Chivas en la jornada ocho de la Liga BBVA MX.

Los Diablos Rojos Rojos de Toluca son uno de los dos equipos que mantienen el invicto en la presente campaña y querrán mantenerse de la misma manera al jugar como locales este fin de semana.

Son cuatro victorias y tres empates los que ha conseguido el cuadro escarlata en el Clausura 2026, en el que buscarán el tricampeonato colocándose cuarto en la tabla con 15 unidades. Adicional a ello, cada vez está más cerca el regreso de Alexis Vega a las canchas, uno de sus jugadores principales para los Diablos que saben que una victoria pondría en riesgo el liderato del equipo rojiblanco.

Del otro lado, las Chivas vienen de perder la imbatibilidad en la jornada pasada ante Cruz Azul, aunque aún se mantienen como líderes generales, pero por primera vez en el torneo corren el riesgo de perder ese primer lugar de la clasificación al no conocer la victoria. Este partido no solo es una prueba tras su derrota, si no la oportunidad de demostrar que su liderato no es solo causalidad.

Es así como los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas protagonizarán el encuentro de la semana en el estadio Nemesio 10, como parte de la jornada 8 del Clausura 2026.

TOLUCA VS CHIVAS: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER