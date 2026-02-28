¡Se acabó el reinado! Toluca exhibe a Chivas y lo baja de la cima del Clausura 2026 / Agustin Cuevas

Toluca derrotó 2-0 a Chivas en uno de los duelos estelares de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los Diablos encontraron la ventaja muy pronto en el encuentro.

Toluca vs Chivas / Agustin Cuevas Ampliar

Apenas al primer minuto de juego, Richard Ledezma jaló a Paulinho dentro del área, por lo que se marcó penal para Toluca tras una revisión en el VAR. Jesús Gallardo ejecutó a la perfección desde los once pasos para el 1-0.

Luego, al minuto 19, Jorge Díaz Price colocó el segundo de los Diablos tras una gran combinación con Paulinho, quien dejó una asistencia de “taquito” como la gran estampa de este enfrentamiento.

Toluca festeja gol ante Chivas / Agustin Cuevas Ampliar

Pese a ir 2-0 abajo, Chivas intentó reaccionar y encontró un par de goles por conducto de la “Hormiga” González, pero ambos fueron anulados por fuera de juego. Para la segunda mitad, Guadalajara hizo modificaciones ofensivas, y Toluca intentó aprovechar los espacios, sin embargo, el marcador no volvió a moverse.

Con la derrota, el Rebaño perdió el liderato de la tabla general, mientras los Diablos superaron al cuadro rojiblanco en la clasificación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El trofeo del Mundial 2026 aterriza en México: El ícono del fútbol inicia su gira desde el AIFA