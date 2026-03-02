América vs Juárez: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 9 del Clausura 2026 Liga MX / Jam Media

El Club América recibe a Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes para la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, colocándose octavos en la tabla, las cosas para los Azulcremas, se tornan difíciles.

Los americanistas están en días de tensión máxima tras su derrota 4-1 ante Tigres el pasado fin de semana. Su director técnico, André Jardine ha sido blanco de críticas por sus recientes decisiones con el equipo, al ubicarse en la octava posición con 11 puntos. El América necesita una victoria que no solamente le sume puntos en la tabla, sino que de ánimos al plantel.

Por el otro lado, Juárez llega sin nada que perder colocándose en el lugar 15 de la tabla con solo 7 puntos. Los Bravos vienen de ganar ante Atlas, lo que los ha llenado de confianza para enfrentar a uno de los grandes. El equipo fronterizo sabe que la presión está en el equipo azulcrema, por lo que usará su velocidad de juego como ventaja, cosa que a los de Coapa les ha costado trabajo en las últimas fechas.

Para las Águilas que no cuentan con Henry Martín por molestias musculares, la responsabilidad del gol recae en una delantera que no ha sido consistente. El equipo necesita que figuras como Raul Zúñiga, den un paso al frente y retomen el gran nivel que han demostrado en torneos pasados.

Para el equipo local, una victoria ante Juárez le ayudaría a dar calma y le permitiría volver a entrar en la pelea por los puestos de clasificación directa. Sin embargo, cualquier otro resultado no sería de mucha ayuda ya que solo cuentan con tres victorias en 8 fechas.

