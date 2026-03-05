Atlas vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 Liga MX

Adrián Mora de Atlas y Yael Padilla de Chivas durante el partido de la jornada 15 entre Chivas y Atlas, como parte del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Jalisco / Jam Media

Los Rojinegros llegan a este compromiso después de vencer a los Xolos de Tijuana a mitad de semana, por lo que el desgaste físico puede ser un factor determinante. Sin embargo, el buen momento que vive el equipo los tiene ubicados en el sexto lugar de la tabla con 5 triunfos, un empate y tres derrotas, y a tan solo dos unidades de las Chivas en la clasificación.

Chivas vs Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

Del otro lado, el Rebaño Sagrado está viviendo el peor momento de la temporada. Después de comenzar el torneo con seis victorias consecutivas llegaron las derrotas ante Cruz Azul y Toluca. Por si esto fuera poco, Luis Romo se resintió de su lesión muscular y no estará disponible por las próximas semanas. A pesar del presente del equipo, Gabriel Milito tiene la obligación de regresar a la senda del triunfo para seguir peleando los primeros lugares de la tabla.

Yael Padilla de Chivas y Eduardo Aguirre de Atlas- Chivas vs Atlas / Jam Media

Quédate a vivir la pasión de la Liga MX. Desde el estadio Jalisco se juega el clásico tapatío entre Atlas y Chivas, completamente en vivo a través de W Deportes.

ATLAS VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER