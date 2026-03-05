Leagues Cup 2026 toma forma: Calendario, sedes y expectativas de un torneo continental que sigue creciendo

La Leagues Cup 2026 se perfila como una de las ediciones más ambiciosas y competitivas de la historia del torneo que une a la Major League Soccer (MLS) y a la Liga MX, consolidándose como un evento clave en el calendario del fútbol de clubes de Norteamérica. Tras el histórico impulso que vivió el deporte en la región con la organización conjunta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Leagues Cup buscará capitalizar ese ambiente futbolístico entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre.

La edición 2026 reunirá a 36 clubes en total: los 18 equipos de Liga MX y 18 representantes de la MLS, que accedieron a la competencia en función de su desempeño en la temporada regular anterior. Este formato interligas ha sido uno de los elementos distintivos del torneo desde su ampliación en 2023, permitiendo enfrentamientos directos entre equipos de las dos grandes ligas del continente norteamericano.

Calendario y fases del torneo

La competición arrancará el martes 4 de agosto con la Fase Uno, en la que cada equipo disputará tres partidos. Esta fase está estructurada para que todos los encuentros sean entre clubes de la MLS y de Liga MX, generando un total de 54 cotejos disputados exclusivamente en duelos interligas. La idea es mantener el atractivo de rivalidades inéditas y duelos muy esperados por la afición de ambos países.

Los equipos mejor posicionados al final de esta primera ronda, los cuatro mejores de cada liga avanzarán a la etapa de eliminación directa, donde se enfrentarán en cuartos de final, semifinales y la gran final. Todos estos encuentros se disputarán a partido único, con penales para desempatar en caso de que el partido permanezca igualado al final de los 90 minutos.

Sedes y novedades geográficas

Una de las novedades más relevantes de esta edición es la presencia de partidos jugados por primera vez en territorio mexicano durante la fase de grupos, una decisión que marca un paso importante en la integración geográfica del torneo. Tradicionalmente celebrado mayoritariamente en estadios de Estados Unidos y Canadá, este año se confirmó que clubes como Toluca FC, Tigres UANL y Club América recibirán encuentros de Leagues Cup en el Estadio Nemesio Díez, Estadio Universitario y Estadio Azteca, respectivamente.

Además de las sedes mexicanas, equipos de la MLS como Chicago Fire FC y Columbus Crew han anunciado fechas y rivales de su fase inicial, lo que fortalece la expectativa en diversas plazas de Estados Unidos al albergar emocionantes duelos frente a clubes tradicionales de Liga MX.

¡YA LLEGAMOS! 🇲🇽⚽️



Leagues Cup. En México. Por primera vez. 🏆



See you soon Toluca, Ciudad de México & Monterrey 🫡 pic.twitter.com/mzsjcEbgjK — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

Más allá del trofeo

La Leagues Cup 2026 no solo ofrecerá el reconocimiento de ser campeón de un certamen internacional de creciente prestigio, sino que también otorgará clasificación directa a la 2027 Concacaf Champions Cup para los equipos mejor ubicados. Esto añade un incentivo competitivo considerable, ya que la Champions Cup es la vía para jugar torneos internacionales de mayor envergadura y reconocimiento global.

Con fechas definidas, un formato claro y una expansión geográfica que incluye estadios mexicanos e iconos del fútbol estadounidense, la Leagues Cup 2026 se perfila como una competencia que, edición tras edición, consolida su papel como uno de los eventos más relevantes del fútbol de clubes en el continente americano.