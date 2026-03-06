Necaxa vs Pumas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 Liga MX

Este viernes, la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a Aguascalientes para ser testigo del encuentro de Necaxa contra Pumas. Estos dos equipos enfrentan realidades distintas. Los locales necesitan puntos para salir del fondo de la tabla y los felinos, recuperar el ritmo después de perder el invicto la fecha pasada.

El Estadio Victoria, será el encargado de recibir el encuentro este fin de semana; un enfrentamiento donde ambos equipos buscan reponerse de la derrota que sufrieron en la jornada pasada y así, sumar puntos en la tabla.

Del lado del Pedregal, los universitarios llegan después de perder su invicto ante Toluca en la fecha nueve, descendiendo al quinto lugar en la competencia con 16 puntos. Los dirigidos por Efraín Juárez buscan una victoria que los ayude anímicamente tras perder 2-3 en su casa. Una victoria es crucial para los de CU que los podría colocar en el tercer lugar del torneo.

Por el otro lado, los dirigidos por Martín Varini atraviesan una crisis de resultados, sumando tres derrotas consecutivas ante Toluca, León y Pachuca. Los Rayos han caído hasta la posición 15 con apenas 9 puntos. La defensiva es una de sus zonas mas débiles, permitiendo dos o más goles en sus últimos encuentros.

El atacante del conjunto de ls UNAM, Julinho llega como el referente de la UNAM con 4 goles en el torneo para explotar las bandas; por el otro lado, Julián Carranza carga con el peso de la ofensiva para castigar a la defensa universitaria. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 4 del Apertura 2025, donde quedaron empatados y hoy ambos buscarán el triunfo en el Estadio Victoria.

