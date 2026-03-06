Xoli, el chatbot chilango que será guía turística para el Mundial 2026
La CDMX se prepara para recibir de gran forma la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un ayuda turístico. ¿De qué se trata? ¡Te decimos!
¡Órale, carnal! Aquí estoy, Xoli, tu chatbot chilango pa’ que le saques todo el jugo a la CDMX durante el Mundial 2026 y más allá: este fue el mensaje que se dio a conocer a través de redes sociales, siendo un apoyo de los turistas en la cita mundialista, mismo que será una caricatura en alusión a un ajolote, con el rosa mexicano.
Asimismo se mencionó que será la guía oficial que tendrá el gobierno de la ciudad, junto a la Agencia Digital de Innovación Pública, misma que se utilizará para que, los turistas no se pierdan de todo lo que la CDMX tiene por ofrecer, como: partidos, zonas de fans, taquizas épicas, museos, eventos culturales, dónde ver el atardecer, cómo moverte en Metro, Metrobús, Cablebús o RTP, hospedaje, restaurantes y rincones chidos que solo los locales conocen.
¿CÓMO SE USARÁ EL CHATBOT?
A través de este Chatbot, se pueden dar indicaciones para ayuda del turista, siguiendo estos pasos:
- Abre WhatsApp
- Mándame un mensaje al 55 6565 9395
- Escribe “Hola”, y tu duda arrancamos
Además, esta disponible 24/7 en español e inglés, y por supuesto más adelante se darán a conocer más idiomas, para poder dar recomendaciones personalizadas.
¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE PREGUNTAS A XOLI?
Ejemplos de lo que me puedes preguntar:
- ¿Dónde ver los partidos del Mundial en CDMX?
- Rutas pa’ ir del aeropuerto al Estadio Azteca
- Mejores taquerías cerca de la zona de fans
- Museos y exposiciones chidas esta semana
- ¿Cómo llegar a Xochimilco en transporte público?
- Hoteles o Airbnb baratos y seguros
- Eventos culturales o festivales ahorita