Xoli, el chatbot chilango que será guía turística para el Mundial 2026

¡Órale, carnal! Aquí estoy, Xoli, tu chatbot chilango pa’ que le saques todo el jugo a la CDMX durante el Mundial 2026 y más allá: este fue el mensaje que se dio a conocer a través de redes sociales, siendo un apoyo de los turistas en la cita mundialista, mismo que será una caricatura en alusión a un ajolote, con el rosa mexicano.

¡Xoli, el nuevo asistente turístico en CDMX para el Mundial 2026! Ampliar

Asimismo se mencionó que será la guía oficial que tendrá el gobierno de la ciudad, junto a la Agencia Digital de Innovación Pública, misma que se utilizará para que, los turistas no se pierdan de todo lo que la CDMX tiene por ofrecer, como: partidos, zonas de fans, taquizas épicas, museos, eventos culturales, dónde ver el atardecer, cómo moverte en Metro, Metrobús, Cablebús o RTP, hospedaje, restaurantes y rincones chidos que solo los locales conocen.

¿CÓMO SE USARÁ EL CHATBOT?

A través de este Chatbot, se pueden dar indicaciones para ayuda del turista, siguiendo estos pasos:

Abre WhatsApp Mándame un mensaje al 55 6565 9395 Escribe “Hola”, y tu duda arrancamos

Además, esta disponible 24/7 en español e inglés, y por supuesto más adelante se darán a conocer más idiomas, para poder dar recomendaciones personalizadas.

¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE PREGUNTAS A XOLI?

Ejemplos de lo que me puedes preguntar: