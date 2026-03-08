Enner Valencia y Luis Quiñones casi llegan a los golpes |VIDEO

Enner Valencia y Luis Quiñones protagonizaron un altercado que estuvo a punto de escalar a una pelea en el terreno de juego. El incidente ocurrió inmediatamente después de que finalizara el encuentro donde Pachuca derrotó 2-1 al equipo de Puebla en el Estadio Hidalgo. Las imágenes captadas muestran una discusión verbal que subió de tono hasta que ambos futbolistas se encararon de forma agresiva.

La intervención oportuna de los demás integrantes del plantel evitó que el intercambio de insultos terminara en algo mayor. Mientras una parte del equipo celebraba la obtención de los tres puntos, el cuerpo técnico tuvo que separar a los involucrados para trasladarlos a los vestidores.

Hasta el momento, el video del enfrentamiento se ha vuelto viral en diversas plataformas digitales y redes sociales. La directiva del Pachuca no ha emitido un comunicado oficial respecto a las medidas disciplinarias que se aplicarán tras este acto de indisciplina. Existe incertidumbre entre la afición hidalguense sobre el origen del conflicto, ya que ninguno de los jugadores ha ofrecido declaraciones para explicar la disputa.

El estratega Esteban Solari enfrenta ahora el reto de gestionar un vestidor que, pese a los buenos resultados deportivos, muestra signos evidentes de tensión. La falta de sintonía entre figuras clave del ataque podría comprometer el desempeño colectivo en las próximas jornadas del torneo Clausura 2026.

En el ámbito estrictamente deportivo, Pachuca atraviesa una racha positiva que los ha colocado en la cuarta posición de la tabla general con 20 unidades. Con el triunfo ante “La Franja”, el equipo suma 6 victorias, 2 empates y apenas 2 derrotas en lo que va del certamen. Actualmente, los Tuzos se encuentran a solo 5 puntos de distancia del líder de la competencia, Cruz Azul.

Alguien que me diga porque Quiñones y Valencia se estaban peleando 😟 pic.twitter.com/MWdkTI09vD — 𝐓𝐮𝐳𝐨𝐬 𝐈𝐧𝐟 🐹 (@TuzosInf) March 8, 2026

La victoria ante Puebla representa el segundo triunfo consecutivo para la escuadra de Hidalgo, tras haber vencido previamente al Necaxa en la jornada anterior. Estos resultados han permitido que el equipo se consolide como uno de los candidatos serios para clasificar de manera directa a la liguilla, sin embargo, el ambiente de éxito estadístico se ve opacado por la reciente conducta violenta de sus referentes ofensivos.

Pachuca deberá prepararse para su siguiente compromiso mientras intenta disipar las dudas generadas por este video que muestra una falta de cohesión en el campo.

La prioridad para la institución será mantener el enfoque deportivo para no perder terreno en la parte alta de la clasificación general.