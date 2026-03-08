‘La Hormiga’ González y Ángel Sepúlveda silencian el Jalisco en la victoria de Chivas sobre Atlas

El Clásico Tapatío volvió a detener Guadalajara. En una nueva edición cargada de pasión y dramatismo, las Chivas se impusieron 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado remontó en la segunda mitad y silenció a la afición rojinegra para llevarse el orgullo tapatío y tres puntos vitales en su pelea por la cima de la tabla general.

Atlas vs Chivas Jornada 10 Clausura 2026 / Simon Barber Ampliar

El partido comenzó con un Atlas sólido y ordenado bajo la dirección de Diego Cocca. Los Rojinegros aprovecharon un error en la salida de Tala Rangel para abrir el marcador temprano, luego de que Paulo Ramírez definió con categoría y puso el 1-0 que hizo estallar al Jalisco. Chivas, que llegaba de dos derrotas consecutivas, parecía contra las cuerdas y con poca claridad en los primeros 45 minutos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Armando González rompe la maldición de Chivas en la Selección Mexicana

Sin embargo, el segundo tiempo fue otra historia. Gabriel Milito movió el banquillo y el Guadalajara despertó. El empate llegó gracias a Armando “La Hormiga” González, quien aprovechó un rebote y un gran pase filtrado para igualar los cartones y desatar la locura rojiblanca. Minutos después, el partido se volvió de infarto: se pitaron dos penalesa favor de Chivas en pocos minutos. Camilo Vargas tapó de manera espectacular el primero a “La Hormiga”, pero el segundo fue letal, pues Ángel Sepúlveda no falló y firmó la remontada definitiva al minuto 85.

Con el 2-1, las Chivas levantaron la cara en el torneo y alcanzaron los 21 puntos manteniéndose en la pelea directa por el liderato del Clausura 2026. Atlas, por su parte, se queda con sabor amargo pese a un gran primer tiempo y pierde la oportunidad de afianzarse en zona alta.

Ángel Sepúlveda / Simon Barber Ampliar

El duelo dejó varias lecturas: la capacidad de reacción del Rebaño Sagrado, la solidez de Sepúlveda como revulsivo y la decepción de un Atlas que dominó la primera mitad pero no supo administrar la ventaja. Además, la rivalidad tapatíasigue demostrando por qué es una de las más intensas del fútbol mexicano.

Con este resultado, Guadalajara confirma que está de vuelta y listo para pelear todo en las jornadas finales del Clausura 2026. El próximo reto para Chivas será mantener el ritmo, mientras Atlas buscará reivindicarse como local en las próximas fechas.