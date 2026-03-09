Christian Ebere: Esta es la razón por la que el delantero nigeriano no ha jugado con Cruz Azul / Jam Media

La ausencia del delantero nigeriano Christian Ebere en algunos partidos recientes de Cruz Azul ha generado dudas entre los aficionados de La Máquina. A pesar de haber llegado como refuerzo para el torneo Clausura 2026, el atacante todavía no ha logrado consolidarse como titular en el equipo dirigido por Nicolás Larcamón. Sin embargo, la explicación de su falta de minutos responde a una combinación de factores deportivos y de adaptación al fútbol mexicano.

Christian Ebere / Rodrigo Oropeza

Ebere, de 27 años, fue incorporado por Cruz Azul a inicios de 2026 procedente del Club Nacional de Uruguay, donde tuvo actuaciones destacadas y fue parte del plantel que conquistó el campeonato uruguayo, incluso marcando el gol del título ante el histórico rival: Peñarol.

El delantero nigeriano, que puede desempeñarse como centro delantero o extremo, firmó con el club cementero con la expectativa de reforzar el ataque del equipo en la Liga MX y en competiciones internacionales.

¿Por qué Christian Ebere no ha jugado con Cruz Azul?

Su proceso de integración al plantel ha sido gradual y desde el cuerpo técnico consideran que el jugador necesita un periodo de adaptación para familiarizarse con el ritmo del fútbol mexicano, el sistema táctico del equipo y la exigencia física de la liga. Por esa razón, el delantero ha sido utilizado de forma limitada o ha comenzado algunos partidos desde el banquillo.

Otro factor importante es la competencia interna en la delantera de Cruz Azul. La llegada de refuerzos ofensivos y la presencia de otros atacantes en buen momento han reducido las oportunidades para Ebere en el once inicial. En algunos encuentros recientes, el entrenador ha optado por decisiones tácticas, priorizando otros perfiles de delanteros dependiendo del rival y del planteamiento del partido.

El propio contexto de su llegada también influyó en este proceso. El futbolista nigeriano aterrizó en la Ciudad de México pocos días antes de integrarse al plantel y tuvo muy poco tiempo de trabajo con sus nuevos compañeros antes de sus primeras convocatorias. Incluso en su debut oficial con Cruz Azul ingresó desde el banquillo en los minutos finales del partido frente a Toluca, donde participó en la jugada que terminó en el empate del equipo.

Además, Ebere llega a un club con alta presión por resultados y con un plantel competitivo. La adaptación de jugadores extranjeros a la Liga MX suele tomar varias semanas, especialmente cuando provienen de ligas con estilos de juego diferentes. En el caso del atacante africano, el cuerpo técnico busca que se integre progresivamente para evitar una presión excesiva y permitir que alcance su mejor nivel físico y futbolístico.

Por ahora, dentro del club existe confianza en el potencial del delantero. Su velocidad, capacidad para jugar por las bandas y su potencia en el área son cualidades que Cruz Azul considera valiosas para el ataque del equipo.