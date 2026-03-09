Neymar Jr ha sido incluido en la prevista de Brasil para el Mundial 2026: ¡Podría ser su última Copa del Mundo!

Brasil siempre ha sido considerado una de las máximas potencias internacionales en lo respecta al futbol, por algo son los máximos ganadores en la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, en las últimas ediciones no han logrado trascender en lo absoluto y ahora en el Mundial del 2026, apostarán todas sus piezas disponibles.

Neymar apunta llegar de la mejor forma al Mundial 2026 / Pedro Vilela Ampliar

Es por esto que han recurrido a la posibilidad de incluir a Neymar, el atacante experimentado de Santos, llegaría con 34 años a su última copa del mundo.

Así lo dió a conocer el periodista internacional Fabrizio Romano, en donde menciona que el ex del Barcelona, fue incluido en la lista preliminar para los encuentros que tendrá Brasil en marzo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Christian Ebere: Esta es la razón por la que el delantero nigeriano no ha jugado con Cruz Azul

El 28 contra Francia y el 31 ante Croacia, estos duelos están programados para disputarse en Boston, Estados Unidos. Una fecha importante para que Ancelotti le cumpla el sueño al príncipe que nunca pudo ser; es el 16 de marzo, ya que aquí se dará a conocer la lista definitiva.

Este no sería el último last dance, el 2026 será testigo de la última copa del mundo de Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric y entre otras figuras más.