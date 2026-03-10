César Montes lesionado ante el Akhmat Grozny a meses del mundial: ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

César Montes, jugador del Lokomotiv Moscú, salió lesionado el pasado 9 de marzo durante un partido de liga en el que su equipo enfrentaba al Akhmat Grozny.

César Montes en la Copa Oro

El futbolista mexicano inició el encuentro como titular con el conjunto ruso en la jornada 20. Sin embargo, apenas transcurría el minuto 29 cuando el defensor ya no pudo continuar y se tendió sobre el terreno de juego. Tras ser atendido por el cuerpo médico del equipo, se determinó que no estaba en condiciones de seguir y tuvo que abandonar el partido.

La situación encendió las alarmas en la Selección Mexicana al conocerse la noticia. Más tarde, en conferencia de prensa, el técnico Mikhail Galaktionov habló sobre la situación de Montes, “A primera vista, no parece haber nada grave.”

César Montes en el amistoso México vs Uruguay

Diversos medios rusos también han informado sobre el tema. Aunque todavía no existe un parte médico oficial, algunas versiones señalan dos posibles escenarios:

Molestia muscular: lo dejaría fuera de actividad entre tres y siete días.

Distensión muscular: una lesión un poco más grave que podría mantenerlo alejado de las canchas entre tres y cuatro semanas.

Se espera que el diagnóstico oficial por parte del club sea dado a conocer en las próximas horas.