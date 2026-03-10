Pochettino entre los candidatos para sustituir a Arbeloa en el Real Madrid: Resultados y balance del actual técnico

El futuro del banquillo del Real Madrid vuelve a ser tema de debate en el fútbol europeo. Diversos reportes sitúan al entrenador argentino Mauricio Pochettino entre los principales candidatos para asumir la dirección técnica del club blanco en caso de que se produzca un cambio al final de la temporada. La posible llegada del estratega sudamericano surge en medio de un análisis interno sobre el rendimiento reciente del equipo bajo el mando de Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo en enero de 2026 tras la salida de Xabi Alonso.

Aric Becker/ISI Photos/USSF Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Kylian Mbappé es baja ante Manchester City para la Champions League

Los resultados de Arbeloa al frente del Real Madrid

Desde que tomó el mando del primer equipo, Arbeloa ha dirigido un número limitado de partidos, pero sus resultados han sido observados con atención por la directiva y por el entorno del club. En total, el técnico español acumula 13 encuentros oficiales con el Real Madrid, con un balance de 9 victorias y 4 derrotas, sin empates registrados hasta el momento. En ese periodo, el equipo ha marcado 28 goles y ha recibido 15, lo que refleja un saldo positivo de +13 en la diferencia de anotaciones.

En LaLiga, el conjunto merengue ha disputado ocho partidos bajo la dirección de Arbeloa, con seis triunfos y dos derrotas, manteniéndose en la pelea por el campeonato. Sin embargo, el equipo se encuentra a varios puntos del liderato ocupado por el FC Barcelona, lo que mantiene abierta la lucha por el título y aumenta la presión sobre el proyecto deportivo.

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid / Eurasia Sport Images Ampliar

En competiciones coperas, el panorama ha sido más irregular. El Real Madrid fue eliminado en octavos de final de la Copa del Rey, mientras que en la UEFA Champions League el equipo ha logrado avanzar en la competición con tres victorias y una derrota en cuatro partidos disputados durante la etapa de Arbeloa.

Un rendimiento competitivo, pero con dudas

Aunque los números globales del entrenador no son negativos, algunos analistas consideran que el equipo todavía no muestra un nivel de juego consistente. El Real Madrid sigue en la lucha por los objetivos principales, pero la distancia respecto al Barcelona en LaLiga (4 puntos) y la eliminación de Copa del Rey ponen en la mira a Arbeloa, quien parece depender de lo que suceda en la serie de Octavos de Final de Champions League ante Manchester City para definir su futuro.

Álvaro Arbeloa / Eurasia Sport Images Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Kylian Mbappé explota ante Prestianni, y deja mensaje: “No debería jugar Champions nunca más”

Arbeloa, exjugador del club y formado como técnico dentro de la cantera madridista, había dirigido previamente a equipos juveniles y al Real Madrid Castilla antes de dar el salto al primer equipo. Su promoción respondió a la intención del club de apostar por entrenadores formados en casa, aunque su experiencia en la élite todavía es relativamente corta.

Pochettino, una alternativa de peso

En este contexto aparece el nombre de Mauricio Pochettino como posible sustituto. El entrenador argentino posee una amplia trayectoria en el fútbol europeo tras dirigir clubes como Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea, lo que lo convierte en un perfil con experiencia en competiciones internacionales y gestión de plantillas de alto nivel. Actualmente dirige a la selección de Estados Unidos y será el encargado de comandar a las barras y las estrellas en el Mundial 2026, pero al finalizar la justa mundialista, seguramente veamos al técnico argentino de vuelta en las competencias de clubes.

La directiva del Real Madrid estaría analizando diferentes opciones para el futuro del banquillo, aunque cualquier decisión dependerá en gran medida de cómo finalice la temporada. Si el equipo logra competir por los títulos más importantes, Arbeloa podría consolidarse en el cargo. En cambio, un cierre de campaña sin trofeos podría acelerar la búsqueda de un nuevo líder para el proyecto deportivo.

Mauricio Pochettino en el partido de Estados Unidos vs Paraguay / John Dorton/ISI Photos/USSF Ampliar

Por ahora, el entrenador español sigue al frente del equipo y mantiene la confianza del club para afrontar los desafíos inmediatos. Sin embargo, en el Real Madrid, una institución acostumbrada a la exigencia máxima, los resultados y la posición en la tabla suelen ser determinantes para definir el futuro del banquillo.

En ese escenario, el nombre de Pochettino comienza a ganar fuerza como una alternativa que podría marcar el inicio de una nueva etapa en el Santiago Bernabéu. Si la directiva decide apostar por un cambio, el técnico argentino podría convertirse en el próximo encargado de dirigir a uno de los clubes más grandes del fútbol mundial.