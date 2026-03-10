Kylian Mbappé es baja ante Manchester City para la Champions League

Esta mañana se dio a conocer que Kylian Mbappé será baja para el partido de ida ante el Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League, encuentro que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé en el partido de Osasuna vs Real Madrid de la LaLiga EA Sports / NurPhoto Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Real Madrid está de gala: ¡Festeja su 124 aniversario!

El delantero francés fue diagnosticado con un esguince en la rodilla izquierda, una molestia que arrastraba desde el pasado mes de diciembre. En un inicio, el cuerpo médico del Real Madrid no tenía conocimiento de la lesión hasta que se le realizaron estudios más detallados. Mbappé disputó más de dos partidos con la incomodidad, ya que no se conocía la gravedad del problema.

Fue durante el partido de vuelta de los playoffs frente al Benfica cuando se detectó la verdadera magnitud de la lesión. En un principio se estimó que el jugador estaría fuera aproximadamente dos semanas, por lo que se perdería ese encuentro y un par de compromisos más en LaLiga.

Kylian Mbappé / NurPhoto Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Champions define duelos de alto voltaje para los clubes españoles

Sin embargo, el atacante también se ausentó de la última práctica del equipo previa al duelo de mañana. El cuerpo médico decidió no arriesgarlo para evitar una recaída o que la molestia se agrave, lo que podría derivar en una ausencia mucho más prolongada.

El conjunto blanco tampoco podrá contar con jugadores clave para este encuentro, como Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Éder Militão y Álvaro Carreras. Todos presentan distintas lesiones que les impedirán estar presentes en el partido.

Ante este panorama, el técnico Álvaro Arbeloa tendrá que recurrir a otras opciones dentro de su plantilla, ya sea dando minutos a más jugadores o realizando ajustes en el planteamiento táctico del equipo para afrontar el compromiso.